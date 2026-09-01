O femeie de 51 de ani a murit după șase operații estetice efectuate în doar 10 ore

O femeie în vârstă de 51 de ani din Brazilia a murit după ce a trecut prin șase intervenții estetice într-un interval de aproximativ 10 ore. Andreia Vieira Gaspar a început să se simtă rău la scurt timp după ce a fost externată, iar starea sa s-a deteriorat rapid.
Cazul a stârnit întrebări din partea familiei, care solicită explicații cu privire la modul în care au fost realizate intervențiile și la decizia de a efectua mai multe proceduri estetice în aceeași zi.
Șase proceduri estetice, realizate în 10 ore
Andreia Vieira Gaspar s-a prezentat la o clinică de înfrumusețare din Brazilia pentru a-și face mai multe intervenții la nivelul feței și gâtului, arată The Sun.
Femeia a fost supusă, potrivit informațiilor relatate despre caz, la șase proceduri: un lifting al frunții, genioplastie osoasă, blefaroplastie, liposucție în zona gâtului și o procedură cu nano-grăsime, între intervențiile menționate.
Operațiile ar fi durat în total aproximativ 10 ore, iar costul acestora s-ar fi ridicat la circa 17.000 de dolari. Femeia ar fi strâns bani timp de mai mulți ani pentru a putea plăti procedurile estetice pe care și le dorea.
Probleme grave după externare
La scurt timp după ce a părăsit clinica, femeia a început să aibă dificultăți de respirație. Familia a observat, de asemenea, că fața pacientei se umflase considerabil.
Starea Andreiei s-a agravat rapid, iar femeia i-ar fi spus surorii sale că simte că va muri.
În ciuda intervenției medicilor și a eforturilor depuse pentru stabilizarea sa, starea pacientei a devenit critică. În cele din urmă, cadrele medicale au constatat decesul femeii.
Ce cauză a fost trecută în certificatul de deces
Potrivit certificatului de deces, cauza morții ar fi fost o tromboză acută. Conform informațiilor prezentate în cazul relatat, formarea unui cheag de sânge ar fi dus la blocarea căilor respiratorii și la afectarea gravă a alimentării cu oxigen, fiind urmată de un infarct pulmonar.
Circumstanțele exacte ale decesului fac însă obiectul unor întrebări din partea familiei.
Rudele Andreiei Vieira Gaspar cer explicații și pun sub semnul întrebării modul în care au fost efectuate cele șase proceduri estetice și dacă toate intervențiile puteau fi realizate în condiții de siguranță într-un interval atât de scurt.
Reprezentanții spitalului susțin că medicii au intervenit imediat
Potrivit informațiilor citate de presa britanică, reprezentanții unității medicale au respins ideea că pacienta nu ar fi primit îngrijiri atunci când au apărut problemele.
Avocatul spitalului a transmis că personalul medical a intervenit rapid după apariția urgenței și că au fost luate măsurile necesare pentru încercarea de a-i salva viața.
„Pacienta a primit imediat îngrijiri de urgență, personalul medical și de îngrijire acordându-i asistență și luând măsurile necesare în funcție de starea ei”, a transmis avocatul, potrivit sursei citate.
Acesta a precizat că, după apariția situației de urgență, pacienta a fost îngrijită de personalul prezent, fiind utilizate echipamentele medicale disponibile și aplicate procedurile de urgență considerate necesare.
Moartea Andreiei Vieira Gaspar ridică întrebări cu privire la riscurile asociate efectuării mai multor proceduri chirurgicale într-o singură ședință.
Familia femeii încearcă acum să afle dacă toate intervențiile au fost realizate conform protocoalelor medicale și dacă măsurile luate după apariția complicațiilor au fost suficiente.