O femeie de 51 de ani a murit după șase operații estetice efectuate în doar 10 ore

Publicat 1 sept. 2026, 22:03 Actualizat 1 sept. 2026, 22:08

O femeie în vârstă de 51 de ani din Brazilia a murit după ce a trecut prin șase intervenții estetice într-un interval de aproximativ 10 ore. Andreia Vieira Gaspar a început să se simtă rău la scurt timp după ce a fost externată, iar starea sa s-a deteriorat rapid.

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