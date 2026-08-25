Alegeri prezidențiale Franța 2027: Sondajul care conturează scenariul temut la Bruxelles, Le Pen vs. Mélenchon în turul doi

Un scenariu considerat deosebit de îngrijorător la Bruxelles pentru alegerile prezidențiale din Franța, programate în 2027, începe să capete contur. Un nou sondaj îl indică pe Jean-Luc Mélenchon, liderul formațiunii de stânga radicală Franța Nesupusă, drept un posibil finalist în turul al doilea, alături de Marine Le Pen, lidera partidului de extremă dreapta Adunarea Națională.
Sondajul, realizat de Toluna Harris Interactive pentru posturile M6 și RTL și publicat luni, 24 august, arată că Mélenchon poate depăși candidații de centru în mai multe scenarii electorale. O asemenea confruntare ar însemna o finală prezidențială între doi politicieni cunoscuți pentru pozițiile lor critice față de Uniunea Europeană și NATO.
În sistemul electoral francez, primii doi candidați din primul tur ajung în finală dacă niciunul nu reușește să obțină majoritatea absolută a voturilor.
Marine Le Pen, pe primul loc în toate scenariile
Marine Le Pen este creditată cu primul loc în toate variantele analizate de institutul de sondare. Lidera Adunării Naționale ar avea un avans de cel puțin 16 puncte procentuale față de cel mai apropiat contracandidat.
Într-un scenariu cu trei candidați din zona politică de centru, Marine Le Pen ar obține 35% din intențiile de vot. Jean-Luc Mélenchon ar urma cu 16%, în timp ce fostul premier Édouard Philippe ar fi creditat cu 14%. Gabriel Attal, de asemenea fost premier, ar obține 8%.
Rezultatele sugerează că dispersarea votului moderat poate crea un avantaj decisiv pentru Mélenchon în lupta pentru locul al doilea.
Mélenchon poate egala scorul lui Édouard Philippe
Într-o variantă în care Gabriel Attal nu intră în cursă, Jean-Luc Mélenchon și Édouard Philippe ar ajunge la egalitate, cu câte 17% din intențiile de vot. Marine Le Pen și-ar păstra însă poziția dominantă, potrivit sondajului.
Candidații de centru au avertizat în ultimele săptămâni că multiplicarea candidaturilor din aceeași zonă politică riscă să împartă electoratul moderat. Astfel, reprezentanții stângii radicale și ai extremei drepte ar putea ocupa ambele locuri disponibile pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale franceze.
„De luni de zile avertizez asupra probabilității unei confruntări între Marine Le Pen și Jean-Luc Mélenchon”, a declarat Maud Bregeon, purtătoarea de cuvânt a guvernului și susținătoare a candidaturii lui Édouard Philippe. „Probabilitatea acestui scenariu a crescut, în mod previzibil”, a adăugat ea.
De ce ar îngrijora Bruxelles-ul un duel Le Pen–Mélenchon
O finală între Marine Le Pen și Jean-Luc Mélenchon ar reprezenta o premieră cu implicații majore pentru relația Franței cu partenerii săi europeni și occidentali. Cei doi lideri au promovat, în forme diferite, poziții sceptice față de direcția actuală a Uniunii Europene și față de rolul NATO.
Franța este una dintre principalele puteri ale UE, iar rezultatul alegerilor prezidențiale din 2027 poate influența politicile europene privind apărarea, sprijinul pentru Ucraina, bugetul comunitar, integrarea europeană și relațiile transatlantice.