Alegeri prezidențiale Franța 2027: Sondajul care conturează scenariul temut la Bruxelles, Le Pen vs. Mélenchon în turul doi

Scris de Darius Stănescu Publicat: 25 aug. 2026, 22:28

Un scenariu considerat deosebit de îngrijorător la Bruxelles pentru alegerile prezidențiale din Franța, programate în 2027, începe să capete contur. Un nou sondaj îl indică pe Jean-Luc Mélenchon, liderul formațiunii de stânga radicală Franța Nesupusă, drept un posibil finalist în turul al doilea, alături de Marine Le Pen, lidera partidului de extremă dreapta Adunarea Națională.

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