Cum vrea Spania să scape de miile de migranți care încă mai sunt în Ceuta. Măsurile luate de guvernul de la Madrid
CRiza migranților din Ceuta. Foto: Profimedia
Guvernul spaniol pregătește măsuri pentru accelerarea returnării migranților rămași în Ceuta după afluxul masiv de persoane din Maroc de la sfârșitul lunii iulie.
Spania vrea să accelereze returnarea migranților din Ceuta
Guvernul spaniol a prezentat marți un set de măsuri prin care intenționează să grăbească procedurile pentru migranții care au rămas în Ceuta după intrarea masivă a unor persoane din Maroc, la sfârșitul lunii iulie.
Ministrul Politicii Teritoriale, Angel Victor Torres, a explicat că autoritățile urmăresc atât returnarea persoanelor care nu îndeplinesc condițiile pentru protecție, cât și respectarea drepturilor celor care pot solicita azil sau care beneficiază de protecție specială. „Prioritatea este returnarea și repatrierea a cât mai multor persoane posibil, adulți și minori, asigurându-ne în același timp că acest lucru se face respectând legea și drepturile omului”
Declarația a fost făcută de Angel Victor Torres în cadrul unei conferințe de presă, în care ministrul a prezentat prioritățile autorităților spaniole în gestionarea situației din Ceuta.
Peste 70.000 de persoane au trecut ilegal frontiera
Criza a început după ce, în zilele de 30 și 31 iulie, peste 70.000 de migranți au intrat ilegal în micul teritoriu spaniol din Africa de Nord.
Ceuta are aproximativ 84.000 de locuitori, iar afluxul masiv de persoane a creat o presiune importantă asupra autorităților locale și asupra sistemului de primire.
O mare parte dintre cei care au trecut frontiera s-au întors în Maroc în orele care au urmat. Guvernul spaniol estimează însă că un număr semnificativ de persoane se află în continuare în enclavă.
Potrivit estimărilor prezentate de autoritățile spaniole, între 5% și 10% dintre persoanele care au intrat în Ceuta la sfârșitul lunii iulie au rămas acolo.
Mii de migranți sunt încă în Ceuta
Procentul estimat de guvernul spaniol înseamnă între 3.500 și 7.000 de persoane aflate încă în Ceuta.
Printre acestea se numără și mii de minori neînsoțiți. Aceștia beneficiază de o protecție specială, ceea ce face ca procedurile aplicabile lor să fie diferite de cele în cazul adulților care pot fi returnați.
Autoritățile trebuie să stabilească mai întâi identitatea și situația fiecărei persoane pentru a determina dacă aceasta este eligibilă pentru azil. În caz contrar, poate fi declanșat protocolul de repatriere.
Procedura presupune însă mai multe etape și poate dura o perioadă îndelungată, lucru criticat de autoritățile locale din Ceuta.
Madridul introduce un comandament unificat pentru Ceuta
Pentru a reduce timpul necesar gestionării situației, Consiliul de Miniștri al Spaniei a aprobat mai multe măsuri.
Una dintre acestea este crearea unui „comandament unificat” pentru Ceuta, prin care autoritățile centrale și administrațiile implicate urmează să colaboreze într-un sistem coordonat.
Purtătoarea de cuvânt a guvernului, Elma Saiz, a explicat obiectivul acestei structuri.
„capacităților statului și celor ale tuturor administrațiilor să lucreze într-un mod coordonat și eficient”
Noul mecanism este destinat să contribuie la gestionarea mai rapidă a dosarelor și la coordonarea instituțiilor care participă la gestionarea crizei migratorii.
Spania pregătește și noi locuri de primire
Măsurile guvernului de la Madrid nu se limitează la procedurile de identificare și returnare.
Autoritățile spaniole au anunțat anterior crearea unor centre de primire care să ofere 1.800 de locuri. În paralel, guvernul pregătește și extinderea capacității de sprijin umanitar în enclavă.
Angel Victor Torres a subliniat că persoanele care solicită azil și minorii neînsoțiți trebuie să beneficieze de măsuri de protecție în perioada în care situația lor este analizată.
„vom continua să lucrăm la răspunsul umanitar și la primirea care trebuie asigurată pentru cei care solicită azil sau pentru cei care sunt minori neînsoțiți”
Această categorie de persoane nu poate fi tratată în același mod cu migranții care nu beneficiază de protecție și pentru care poate fi declanșată procedura de returnare.
Ceuta și Melilla, singurele frontiere terestre ale UE cu Africa
Situația din Ceuta are o importanță aparte și din punct de vedere geografic. Împreună cu Melilla, această enclavă spaniolă reprezintă una dintre cele două frontiere terestre europene cu Africa.
Cele două teritorii spaniole beneficiază de un aranjament special în cadrul Spațiului Schengen. Acest regim presupune că persoanele care locuiesc în Ceuta și Melilla nu pot călători în Peninsula Iberică fără efectuarea unor controale la frontieră.
Poziția geografică a celor două enclave le transformă în puncte importante în gestionarea migrației către teritoriul european.
Criza din Ceuta provoacă dispute între guvern și opoziție
Gestionarea afluxului de migranți a devenit și o temă majoră de confruntare politică în Spania.
Guvernul de stânga condus de socialistul Pedro Sanchez susține necesitatea respectării procedurilor legale și a protecției acordate persoanelor vulnerabile. În schimb, opoziția de dreapta și extrema dreaptă solicită o abordare mult mai dură și cer expulzarea tuturor migranților, inclusiv a minorilor.
Autoritățile locale din Ceuta sunt conduse de Partidul Popular, formațiunea conservatoare care a criticat durata procedurilor de identificare și returnare.
În acest context, Angel Victor Torres a respins ideea unei soluții care să ignore cadrul juridic internațional.
„Există o 'ordine și legi internaționale'”
Ministrul spaniol a transmis astfel că măsurile adoptate de guvern trebuie să țină cont de obligațiile legale privind migranții și persoanele care beneficiază de protecție.
Guvernul spaniol respinge soluțiile bazate pe populism
Disputa politică privind modul în care trebuie gestionată situația migranților rămași în Ceuta continuă, în condițiile în care opoziția de dreapta și extrema dreaptă solicită returnarea tuturor persoanelor ajunse în enclavă.
Angel Victor Torres a criticat această abordare și a susținut că respectarea legislației nu poate fi abandonată în funcție de presiunile politice.
„din populism sau pentru a obține câteva voturi se înșală”
În paralel, guvernul spaniol urmărește să accelereze procesarea situațiilor individuale, să extindă capacitatea de primire și să coordoneze instituțiile implicate prin noul comandament unificat.
Măsurile vizează atât procedurile pentru persoanele care pot fi returnate, cât și sprijinul acordat celor care solicită azil sau minorilor neînsoțiți care beneficiază de protecție specială.
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