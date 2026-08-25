Focar record de salmonella în Belgia. Peste 300 de persoane au fost infectate

Un focar record de salmonella, asociat unei ferme de pui din Belgia, a infectat cel puțin 306 persoane după consumul unor ouă contaminate, a anunțat marți agenția belgiană pentru siguranța alimentară, citată de Reuters.
Focar de salmonella în Belgia
Agenţia a precizat că persoanele care au dezvoltat simptome au fost infectate cu o tulpină identificată la ferma respectivă, însă este posibil ca mult mai multe persoane să fi contractat boala, dar nu au fost testate, întrucât au manifestat simptome uşoare sau au fost asimptomatice, a declarat o purtătoare de cuvânt a agenţiei belgiene, cunoscută sub acronimul AFSCA.
„Salmonella este relativ frecventă în Belgia, dar nu ne-am mai confruntat niciodată cu un focar atât de extins, care să afecteze un număr atât de mare de oameni”, a mai spus ea, adăugând că nu au fost înregistrate decese.
AFSCA a identificat iniţial contaminarea în luna mai, a dispus retragerea produselor de pe piaţă şi a închis o hală de păsări la o fermă din Flandra, regiunea din nordul Belgiei. Pe măsură ce au fost raportate mai multe cazuri, întreaga fermă a fost închisă, iar păsările au fost sacrificate în urma celei de-a doua măsuri de retragere a produselor de pe piaţă, dispusă în data de 10 august.
Ouă contaminate vândute în Belgia și Luxemburg
Compania care comercializa ouăle a fost identificată drept Laerco BV. Aceasta nu a dat curs solicitării transmise de Reuters pentru a face declaraţii pe această temă.
Aproximativ 2 milioane de ouă, potenţial contaminate cu această bacterie, au fost vândute în Belgia şi în Luxemburgul vecin, unde autoritatea sanitară locală a dispus, de asemenea, retragerea produselor de pe piaţă.
Este posibil ca unele dintre ouă să se afle încă în gospodăriile consumatorilor şi să genereze noi cazuri de îmbolnăvire, în pofida măsurii de retragere de pe piaţă, a declarat purtătoarea de cuvânt a AFSCA.
Prepararea termică a ouălor reduce riscul de contractare a bolii.
Salmonella este un grup de bacterii în formă de bastonaşe care pot cauza salmoneloză, o afecţiune frecventă transmisă prin alimente. Simptomele includ, de obicei, diaree, febră şi crampe abdominale.