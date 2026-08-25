Focar record de salmonella în Belgia. Peste 300 de persoane au fost infectate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 aug. 2026, 21:57

Un focar record de salmonella, asociat unei ferme de pui din Belgia, a infectat cel puțin 306 persoane după consumul unor ouă contaminate, a anunțat marți agenția belgiană pentru siguranța alimentară, citată de Reuters.

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