Realitatea.NET
Extern· 2 min citire

Focar record de salmonella în Belgia. Peste 300 de persoane au fost infectate

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 aug. 2026, 21:57

Un focar record de salmonella, asociat unei ferme de pui din Belgia, a infectat cel puțin 306 persoane după consumul unor ouă contaminate, a anunțat marți agenția belgiană pentru siguranța alimentară, citată de Reuters.

Focar de salmonella în Belgia

Agenţia a precizat că persoanele care au dezvoltat simptome au fost infectate cu o tulpină identificată la ferma respectivă, însă este posibil ca mult mai multe persoane să fi contractat boala, dar nu au fost testate, întrucât au manifestat simptome uşoare sau au fost asimptomatice, a declarat o purtătoare de cuvânt a agenţiei belgiene, cunoscută sub acronimul AFSCA.

„Salmonella este relativ frecventă în Belgia, dar nu ne-am mai confruntat niciodată cu un focar atât de extins, care să afecteze un număr atât de mare de oameni”, a mai spus ea, adăugând că nu au fost înregistrate decese.

AFSCA a identificat iniţial contaminarea în luna mai, a dispus retragerea produselor de pe piaţă şi a închis o hală de păsări la o fermă din Flandra, regiunea din nordul Belgiei. Pe măsură ce au fost raportate mai multe cazuri, întreaga fermă a fost închisă, iar păsările au fost sacrificate în urma celei de-a doua măsuri de retragere a produselor de pe piaţă, dispusă în data de 10 august.

Ouă contaminate vândute în Belgia și Luxemburg

Compania care comercializa ouăle a fost identificată drept Laerco BV. Aceasta nu a dat curs solicitării transmise de Reuters pentru a face declaraţii pe această temă.

Aproximativ 2 milioane de ouă, potenţial contaminate cu această bacterie, au fost vândute în Belgia şi în Luxemburgul vecin, unde autoritatea sanitară locală a dispus, de asemenea, retragerea produselor de pe piaţă.

Este posibil ca unele dintre ouă să se afle încă în gospodăriile consumatorilor şi să genereze noi cazuri de îmbolnăvire, în pofida măsurii de retragere de pe piaţă, a declarat purtătoarea de cuvânt a AFSCA.

Prepararea termică a ouălor reduce riscul de contractare a bolii.

Salmonella este un grup de bacterii în formă de bastonaşe care pot cauza salmoneloză, o afecţiune frecventă transmisă prin alimente. Simptomele includ, de obicei, diaree, febră şi crampe abdominale.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Belgiasalmonellaoua

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Justitie

Tânărul de 17 ani care a provocat accidentul din Bucureşti a fost reţinut. A ieşit pozitiv şi la cocaină

Tânărul de 17 ani care a provocat accidentul din Bucureşti a fost reţinut. A ieşit pozitiv şi la cocaină

Captură uriașă de țigări de contrabandă la Buzău. Peste 3,3 milioane de țigarete, ascunse în transporturi cu pește și încălțăminte
Captură uriașă de țigări de contrabandă la Buzău. Peste 3,3 milioane de țigarete, ascunse în transporturi cu pește și încălțăminte
Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne: „Capturarea în aceste zile a 1.7 tone de droguri de mare risc este un succes important al Ministerului Afacerilor Interne”
Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne: „Capturarea în aceste zile a 1.7 tone de droguri de mare risc este un succes important al Ministerului Afacerilor Interne”
Cristina Trăilă, urmărită penal pentru complicitate la folosirea influenței în dosarul lui Fănel Bogos: precizările DNA
Cristina Trăilă, urmărită penal pentru complicitate la folosirea influenței în dosarul lui Fănel Bogos: precizările DNA
Poliția Capitalei explică de ce polițiștii trebuie să poarte vesta antiînjunghiere: „Echipamentul trebuie să fie disponibil și purtat anterior apariției unui pericol”
Poliția Capitalei explică de ce polițiștii trebuie să poarte vesta antiînjunghiere: „Echipamentul trebuie să fie disponibil și purtat anterior apariției unui pericol”

Mai multe știri din Extern

Mai Multe