Canada impune tarife de până la 50% pentru produse din SUA, ca răspuns la măsurile lui Trump

Guvernul Canadei va aplica, din 8 septembrie, tarife vamale de 15%, 25% și până la 50% pentru bunuri importate din Statele Unite. Măsura vizează inclusiv oțelul, aluminiul, electrocasnicele, lactatele, îmbrăcămintea și echipamentele agricole.
Guvernul Canadei a anunțat marți că va introduce tarife de până la 50% pentru o serie de produse importate din SUA, în contextul escaladării conflictului comercial dintre Ottawa și Washington.
Noile taxe vamale vor intra în vigoare la 8 septembrie și vor fi stabilite la niveluri de 15%, 25% și 50%, potrivit Associated Press. Autoritățile canadiene spun că măsurile reprezintă un răspuns direct la deciziile recente ale administrației conduse de președintele Donald Trump.
Oțelul, aluminiul și îmbrăcămintea, taxate cu 50%
Pentru o parte importantă dintre bunurile americane importate în Canada, inclusiv oțel, aluminiu, mobilier și îmbrăcăminte, taxele vor fi majorate de la 25% la 50%.
În același timp, Canada va impune tarife de 25% pentru electrocasnice, produse lactate, pește și produse derivate din metale. Contramăsurile deja aplicate în sectorul auto american vor rămâne în vigoare.
Lista produselor vizate include și echipamente agricole, produse alimentare și alte bunuri de consum provenite din Statele Unite.
Reacția Canadei după anunțul lui Donald Trump
Decizia Ottawa vine după ce Donald Trump a anunțat luni majorarea la 50% a tarifelor aplicate Canadei pentru automobile, camioane, piese auto și oțel.
Autoritățile canadiene au transmis că nu au inițiat disputa comercială, însă consideră necesar să răspundă atunci când relațiile economice strânse dintre cele două state sunt transformate într-un instrument de presiune politică și economică.
„Canada nu a ales acest conflict, dar trebuie să acționeze atunci când integrarea noastră economică este folosită împotriva noastră”, a transmis ministrul canadian al Finanțelor, François-Philippe Champagne.
Pachet de sprijin de 5,4 miliarde de dolari pentru companii
Pentru protejarea companiilor și salariaților afectați de tensiunile comerciale cu SUA, guvernul canadian a alocat un nou pachet de asistență în valoare de 5,4 miliarde de dolari americani.
Potrivit oficialilor de la Ottawa, sprijinul total acordat de la începutul anului 2025, pentru limitarea efectelor conflictului comercial cu Statele Unite, depășește 21 de miliarde de dolari.
Ministra Industriei, Mélanie Joly, i-a îndemnat pe canadieni să aleagă produse fabricate în Canada, susținând că decizia consumatorilor poate contribui la protejarea locurilor de muncă și la susținerea economiei naționale.
Războiul comercial Canada-SUA se adâncește
Relațiile comerciale dintre Canada și Statele Unite s-au deteriorat după eșecul negocierilor dintre cele două guverne. Washingtonul a aplicat tarife de 50% pentru sute de produse canadiene, inclusiv mobilă, materiale plastice și echipamente electrice.
Premierul canadian Mark Carney a anunțat că Ottawa va răspunde prin taxe pentru produse americane în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari, măsurile urmând să intre în vigoare la 8 septembrie.