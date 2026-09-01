Furtună cu grindină pe o plajă aglomerată. Turiștii au fugit pentru a se adăposti

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 sept. 2026, 22:46

Momente de panică pe o plajă populară din Brazilia, unde vremea s-a schimbat brusc, iar o furtună puternică a adus grindină de mari dimensiuni. Turiștii care se aflau pe Canasvieiras Beach, în Florianópolis, au fost nevoiți să fugă pentru a se pune la adăpost.

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