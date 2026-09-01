Furtună cu grindină pe o plajă aglomerată. Turiștii au fugit pentru a se adăposti

Momente de panică pe o plajă populară din Brazilia, unde vremea s-a schimbat brusc, iar o furtună puternică a adus grindină de mari dimensiuni. Turiștii care se aflau pe Canasvieiras Beach, în Florianópolis, au fost nevoiți să fugă pentru a se pune la adăpost.
O zi care începuse în atmosferă de vacanță s-a transformat rapid într-o experiență neașteptată. Furtuna s-a instalat într-un timp foarte scurt, iar grindina a început să cadă cu forță peste zona de coastă.
Grindina a lovit brusc plaja din Florianópolis
Turiștii se aflau pe plajă și se bucurau de vremea favorabilă atunci când condițiile meteorologice s-au deteriorat rapid.
În doar câteva minute, bucățile de gheață au început să cadă peste nisip și în apropierea apei. Cei aflați în aer liber au încercat să părăsească cât mai repede zona expusă și să găsească un loc sigur unde să se adăpostească.
Furtuna a fost suficient de intensă încât plaja, care cu puțin timp înainte era plină de oameni, să se golească aproape complet.
Plaja a fost acoperită de grindină
Imaginile surprinse în timpul fenomenului meteo arată un peisaj neobișnuit pentru o destinație turistică. Porțiuni importante de nisip au fost acoperite de grindină, iar turiștii au dispărut rapid din zona plajei.
Schimbarea bruscă a vremii i-a luat prin surprindere pe cei aflați la malul mării. Oamenii au fugit spre zonele protejate, încercând să se ferească de bucățile de gheață care cădeau cu intensitate.
Momentul a fost filmat de persoane aflate în zonă, iar imaginile au ajuns ulterior pe rețelele sociale.
VIDEO cu furtuna care a alungat turiștii de pe plajă
Filmările surprind intensitatea fenomenului și transformarea rapidă a plajei Canasvieiras. Înregistrările au atras atenția internauților, mai ales datorită contrastului dintre atmosfera de vacanță de la început și furtuna care a urmat.
În scurt timp, locul aglomerat de turiști a devenit aproape pustiu, în timp ce grindina acoperea nisipul.
Nu au fost raportate victime sau pagube importante
Până la momentul relatării, nu au fost anunțate oficial persoane rănite în urma furtunii de pe plaja Canasvieiras și nici pagube materiale majore.
Chiar și în lipsa unor consecințe grave, episodul le-a reamintit turiștilor cât de rapid se pot schimba condițiile meteorologice în timpul unei zile petrecute la malul mării.
Pentru oamenii aflați pe plajă, experiența a fost una cu totul neobișnuită: după câteva momente de relaxare la soare, aceștia au fost nevoiți să își abandoneze rapid locurile și să fugă din calea grindinei.