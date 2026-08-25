Trei români au săpat un tunel până la un magazin de bijuterii din Londra. Planul de jaf a fost dejucat în ultimul moment VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 aug. 2026, 23:05

Un plan de jaf desprins parcă dintr-un film a fost dejucat de poliția londoneză. Trei români au fost prinși după ce ar fi încercat să ajungă într-un magazin de bijuterii din sudul Londrei printr-un tunel săpat dintr-un salon de masaj aflat în clădirea vecină.

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