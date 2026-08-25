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Trei români au săpat un tunel până la un magazin de bijuterii din Londra. Planul de jaf a fost dejucat în ultimul moment VIDEO

Trei români au săpat un tunel până la un magazin de bijuterii din Londra. Foto: Metropolitan Police

Trei români au săpat un tunel până la un magazin de bijuterii din Londra. Foto: Metropolitan Police

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 aug. 2026, 23:05

Un plan de jaf desprins parcă dintr-un film a fost dejucat de poliția londoneză. Trei români au fost prinși după ce ar fi încercat să ajungă într-un magazin de bijuterii din sudul Londrei printr-un tunel săpat dintr-un salon de masaj aflat în clădirea vecină.

Ioan Asafeti, în vârstă de 39 de ani, Laurențiu-Daniel Nițisoara, de 38 de ani, și Sergiu Plastin, de 42 de ani, și-au recunoscut vinovăția pentru conspirație la comiterea unui jaf cu intenția de a fura și de a provoca distrugeri.

Cei trei au pledat vinovat vineri, 21 august, în fața Kingston Crown Court.

Poliția a fost chemată în toiul nopții

Operațiunea polițiștilor a început în noaptea de 17 iulie, în jurul orei 3:00. Metropolitan Police a primit un apel privind o spargere în desfășurare pe Mitcham Road, în zona Tooting din sudul Londrei.

Laurențiu-Daniel Nițisoara a fost prins rapid de agenți într-o alee din apropiere. Polițiștii au continuat căutările în zonă, iar la scurt timp l-au găsit și pe Ioan Asafeti. Acesta se ascundea pe acoperișul unei clădiri.

Sergiu Plastin a reușit inițial să scape din zonă, însă anchetatorii au continuat să urmărească indiciile care duceau către el.

Al treilea român a încercat să fugă în Irlanda

Plastin a fost identificat și arestat în aceeași zi, pe aeroportul Stansted. Potrivit anchetatorilor, acesta încerca să plece în Irlanda.

Detectivii Flying Squad, unitatea Metropolitan Police specializată în combaterea jafurilor, au identificat un autoturism despre care considerau că avea legătură cu grupul.

Anchetatorii au folosit inclusiv date provenite de la telefonul mobil pentru a-i stabili locația și pentru a ajunge la el înainte să poată părăsi Marea Britanie.

Tunelul ducea direct spre magazinul de bijuterii

Cea mai importantă descoperire a anchetatorilor a venit în urma percheziției salonului de masaj în care intraseră doi dintre suspecți.

Polițiștii au găsit o gaură săpată într-un perete. Dincolo de aceasta se afla magazinul de bijuterii vizat de grup.

În interior au fost descoperite și mai multe genți care conțineau unelte și echipamente folosite pentru săpături.

Anchetatorii au obținut, de asemenea, imagini de pe camerele de supraveghere care îi surprindeau pe membrii grupului în timp ce își procurau uneltele pe care urmau să le folosească în timpul operațiunii.

Poliția îi leagă de spargeri de peste 700.000 de lire

Ancheta nu s-a oprit la tentativa de jaf de la magazinul din Tooting. Flying Squad a verificat activitatea celor trei români și a identificat legături cu o serie de spargeri comise în Londra între mai și iulie.

Potrivit polițiștilor, gruparea viza în special magazinele de bijuterii și utiliza metode de tunelare pentru a pătrunde în spațiile comerciale în timpul nopții.

Prin această metodă, suspecții încercau să evite sistemele de securitate și să ajungă în interiorul magazinelor fără să intre direct prin uși sau ferestre.

Verificările realizate prin Interpol au indicat, de asemenea, posibile legături între grupare și infracțiuni similare comise în alte țări europene.

„Și-au săpat singuri groapa”

Detectivul superintendent Dan Mitchell, din cadrul Flying Squad, a vorbit despre ancheta care a dus la capturarea celor trei români și despre amploarea presupuselor infracțiuni.

„Acești infractori și-au săpat singuri groapa, după ce au fost prinși asupra faptului de ofițerii de intervenție rapidă. Arestarea lor nu a oprit doar acest jaf, ci a făcut parte dintr-o anchetă mai amplă care a scos la iveală o grupare de crimă organizată legată de o serie de spargeri de bijuterii în toată Londra, în valoare de peste 700.000 de lire.”

Declarația polițistului se referă la ancheta mai amplă în care cei trei sunt legați de spargerile de bijuterii investigate de Flying Squad.

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