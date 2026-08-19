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Extern· 1 min citire
Petrecerea pentru admiterea la facultate, transformată în coșmar: 5 morți și 17 răniți după prăbușirea acoperișului unei case
Tragedie China/ Captură foto
Publicat19 aug. 2026, 07:46
Actualizat19 aug. 2026, 07:51
Cinci persoane au murit după ce acoperișul și un perete al unei case s-au prăbușit peste participanții la o petrecere de absolvire a facultății organizată în provincia Sichuan, din sud-vestul Chinei. Din primele informații, acumularea apei de ploaie ar fi provocat prăbușirea structurilor.
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