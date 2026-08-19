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Petrecerea pentru admiterea la facultate, transformată în coșmar: 5 morți și 17 răniți după prăbușirea acoperișului unei case

Tragedie China/ Captură foto

Tragedie China/ Captură foto

Scris deDana Bărăgan
Publicat19 aug. 2026, 07:46
Actualizat19 aug. 2026, 07:51

Cinci persoane au murit după ce acoperișul și un perete al unei case s-au prăbușit peste participanții la o petrecere de absolvire a facultății organizată în provincia Sichuan, din sud-vestul Chinei. Din primele informații, acumularea apei de ploaie ar fi provocat prăbușirea structurilor.

Tragedia s-a produs în curtea unei familii din satul Xinbao, provincia Changning, în timpul unei mese festive organizate pentru a marca admiterea unor copii la facultate, potrivit televiziunii publice CCTV, citată de Reuters.

Potrivit CCTV, cantitatea mare de apă de ploaie acumulată a exercitat o presiune puternică asupra unei copertine improvizate, fixată de un perete. Structura nu a rezistat, iar atât copertina, cât și peretele s-au prăbușit peste persoanele aflate la banchet.

Cinci persoane au murit, iar alte 17 au fost rănite

Trei dintre victime au murit pe loc, în timp ce alte două persoane au fost transportate la spital, dar medicii nu au mai putut să le salveze.

Alte 17 persoane au fost rănite și au primit îngrijiri medicale. Deocamdată, nu se știe dacă printre cei care și-au pierdut viața sau au fost răniți se aflau copii ori tineri.

Alertă de ploi abundente în provincia Sichuan

Incidentul a avut loc pe fondul ploilor abundente care au afectat provincia Sichuan. La începutul acestei săptămâni, autoritățile locale au emis o alertă de ploi puternice și au avertizat că există riscul producerii unor dezastre geologice.

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