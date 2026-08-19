Crimă cu repetiție în Marea Britanie: un român și-a ucis colegul după o ceartă pentru 5 lire. Ce spun procurorii: date halucinante din anchetă

O ceartă pentru 5 lire s-a încheiat cu o crimă în estul Londrei. Eugeniu Neamțu, un român de 59 de ani care fusese condamnat pentru crimă în România, și-a înjunghiat mortal colegul de apartament, la doar trei ani după ce fusese eliberat din închisoare. Cazul este aproape identic cu cel pentru care își ispășise pedeapsa, relatează Sky News.
Eugeniu Neamțu, cunoscut sub numele de "Jimmy", a fost condamnat pentru crimă în România în 2007, după ce și-a înjunghiat în piept colegul de locuință, în urma unei dispute pe fondul consumului de alcool și al unor probleme legate de bani. El a fost eliberat în 2023 și s-a mutat în Walthamstow, în estul Londrei, relatează sursa citată.
Trei ani mai târziu, pe 20 februarie, Neamțu l-a ucis pe Gheorghe Trică, în vârstă de 63 de ani, cu care împărțea locuința. Procurorii au susținut că cele două crime au fost comise în circumstanțe „izbitor de similare”.
Două crime, același tipar
În cadrul procesului, procurorul de caz a arătat că Neamțu l-a înjunghiat mortal pe Trică în piept, după ce cei doi s-au certat în apartamentul în care locuiau.
„În ambele cazuri, inculpatul a fost implicat într-o ceartă, pe fondul consumului de alcool, cu un apropiat, în legătură cu bani. În ambele cazuri, a luat un cuțit din locuință. În ambele cazuri, l-a înjunghiat pe celălalt bărbat în piept. În ambele cazuri, ulterior a susținut că a acționat în legitimă apărare”, a declarat procurorul, citat de Sky News.
În România, în august 2006, Neamțu consumase alcool împreună cu colegul său de locuință, Adrian Vas, când între cei doi a izbucnit o ceartă legată de chirie și de munca la proprietate. În timpul conflictului, Neamțu a luat un cuțit și l-a înjunghiat de mai multe ori în piept pe Vas. El a susținut că a acționat în legitimă apărare, însă instanța i-a respins explicația și l-a condamnat pentru crimă.
Victima a murit în fața apartamentului
În cazul din Marea Britanie, Gheorghe Trică a fost înjunghiat în piept după o ceartă cu Neamțu. În timpul conflictului, victima ar fi fost auzită spunând: „Dă-mi înapoi cei 5 lire”.
La un moment dat, un martor a strigat: „Oh, Doamne, l-a tăiat pe Trică!”. Bărbatul a fost găsit într-o baltă de sânge și s-a prăbușit pe balconul comun din fața apartamentului. A murit la fața locului. După atac, Neamțu a fost văzut aruncând un obiect peste balustradă. Arma crimei, un cuțit de friptură cu mâner negru, a fost găsită ulterior în grădină.
Reacția halucinantă a criminalului: românul a susținut din nou că s-a apărat
După arestare, Neamțu a susținut că Trică l-ar fi amenințat cu moartea, l-ar fi împins pe scări și ar fi făcut gesturi prin care i-ar fi sugerat că vrea să-i taie gâtul. Românul a spus că a luat cuțitul din bucătărie pentru a-l „speria”, dar că l-a înjunghiat în piept pentru a se apăra.
Instanța l-a găsit vinovat de uciderea lui Gheorghe Trică. Neamțu a rămas în arest și urmează să-și primească sentința la o dată ulterioară.