Crimă cu repetiție în Marea Britanie: un român și-a ucis colegul după o ceartă pentru 5 lire. Ce spun procurorii: date halucinante din anchetă

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 19 aug. 2026, 08:28

O ceartă pentru 5 lire s-a încheiat cu o crimă în estul Londrei. Eugeniu Neamțu, un român de 59 de ani care fusese condamnat pentru crimă în România, și-a înjunghiat mortal colegul de apartament, la doar trei ani după ce fusese eliberat din închisoare. Cazul este aproape identic cu cel pentru care își ispășise pedeapsa, relatează Sky News.

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