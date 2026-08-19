Peste 5.000 de cazuri de Ebola, confirmate în Congo. Aproape jumătate dintre pacienți au murit: numărul real al infectărilor ar putea fi mult mai mare

Peste 5.000 de cazuri de Ebola au fost confirmate în Republica Democrată Congo, potrivit celui mai recent bilanț prezentat de Biroul Regional pentru Africa al Organizației Mondiale a Sănătății. Dintre persoanele infectate, 2.378 au murit, ceea ce înseamnă o rată de mortalitate de 47,4%.
Din luna mai și până în prezent au fost confirmate 5.021 de îmbolnăviri. Peste 1.000 dintre pacienți s-au vindecat, însă autoritățile sanitare avertizează că numărul real al infectărilor ar putea fi mult mai mare.
Al 17-lea focar de Ebola înregistrat în această țară
Focarul a fost declarat la jumătatea lunii mai și este al 17-lea înregistrat în Republica Democrată Congo. OMS a confirmat că epidemia este provocată de tulpina Bundibugyo și că transmiterea s-a extins rapid în mai multe regiuni ale țării. Organizația Mondială a Sănătății
Studiile analizate de autorități indică însă faptul că epidemia ar fi putut începe încă din februarie. Directorul general al CDC Africa, Jean Kaseya, a recunoscut că autoritățile nu știu ce s-a întâmplat în perioada februarie-mai și câte persoane ar fi putut fi infectate înainte de declararea oficială a focarului.
Două treimi dintre decese s-au produs în afara spitalelor
Aproape două treimi dintre decesele confirmate au fost înregistrate în afara spitalelor și centrelor de izolare. Mulți dintre pacienți au murit în sate sau în comunitățile locale, fără să ajungă într-o unitate medicală, notează DPA.
Această situație îngreunează oprirea răspândirii virusului. Persoanele care prezintă simptome, dar nu sunt izolate, pot transmite boala prin contact direct cu sângele, saliva, transpirația sau alte fluide corporale. Infectarea se poate produce inclusiv în timpul îngrijirii unui bolnav sau prin folosirea în comun a alimentelor și a unor obiecte contaminate. Autoritățile sanitare se tem că epidemia ar putea ajunge la o amploare fără precedent dacă persoanele infectate nu sunt identificate și izolate la timp.
Nu există un vaccin specific pentru tulpina Bundibugyo
Actuala epidemie este provocată de tulpina Bundibugyo a virusului Ebola, pentru care nu există în prezent un vaccin sau un tratament specific aprobat. Din acest motiv, focarul este mult mai greu de controlat.
De la începutul lunii iulie sunt în desfășurare studii clinice pentru două tratamente antivirale. Medicii și autoritățile sanitare încearcă să stabilească dacă acestea pot reduce numărul deceselor și pot ajuta pacienții infectați.
Având în vedere viteza de răspândire și gravitatea epidemiei, specialiștii investighează și posibilitatea ca virusul să fi suferit mutații.