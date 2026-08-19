Peste 5.000 de cazuri de Ebola, confirmate în Congo. Aproape jumătate dintre pacienți au murit: numărul real al infectărilor ar putea fi mult mai mare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 08:11

Peste 5.000 de cazuri de Ebola au fost confirmate în Republica Democrată Congo, potrivit celui mai recent bilanț prezentat de Biroul Regional pentru Africa al Organizației Mondiale a Sănătății. Dintre persoanele infectate, 2.378 au murit, ceea ce înseamnă o rată de mortalitate de 47,4%.

Distribuie articolul