Bolojan, după urmărirea penală a Cristinei Trăilă: „Am văzut comunicatul Parchetului, vom discuta mâine”

Publicat 25 aug. 2026, 23:17 Sursă Realitatea PLUS

Premierul demis al României, Ilie Bolojan, a venit in acesta seara cu prima reacție în cazul secretarului general adjunct al Guvernului. Acesta spune că se așteaptă să ajungă la audieri și că a chemat-o la o discuție mâine pe Cristina Trăilă. pentru a vedea acuzațiile care i se aduc, apoi va lua o decizie. Intrebat despre întâlnirea pe care a avut-o cu omul de afaceri Fănel Bogos, premierul demis spune ca nu a luat niciun ban pentru a se vedea cu omul de afaceri.

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