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Politica· 2 min citire

Bolojan, după urmărirea penală a Cristinei Trăilă: „Am văzut comunicatul Parchetului, vom discuta mâine”

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 aug. 2026, 23:17
SursăRealitatea PLUS

Premierul demis al României, Ilie Bolojan, a venit in acesta seara cu prima reacție în cazul secretarului general adjunct al Guvernului. Acesta spune că se așteaptă să ajungă la audieri și că a chemat-o la o discuție mâine pe Cristina Trăilă. pentru a vedea acuzațiile care i se aduc, apoi va lua o decizie. Intrebat despre întâlnirea pe care a avut-o cu omul de afaceri Fănel Bogos, premierul demis spune ca nu a luat niciun ban pentru a se vedea cu omul de afaceri.

„Am văzut comunicatul parchetului astăzi, am sunat-o după aceea pe doamna Trăilă, am rugat-o ca mâine dimineață să vină să purtăm o discuție, să înțeleg care sunt acuzele care îi se aduc și vom lua mâine o decizie după discuția pe care o să am cu dânsa.

Bolojan: „Am rugat-o ca mâine dimineață să vină să purtăm o discuție”

Nu știu de ce este acuzată dânsa și ce rol are în această ecuație, pentru că acel cetățean care a venit la mine în birou fără să știu care este scopul pentru care vine și... să-i știu, să spunem, CV-ul, s-a programat prin cabinetul de premier la acea întâlnire, prin colegul care, la rândul lui, este și el suspect în acest caz.

În afară de ceea ce am văzut astăzi, în ce context este dânsa implicată, dar niciodată cineva ca să intre la mine nu a trebuit să plătească niciun ban. Deci, pe baza unor discuții telefonice, nu mă pot pronunța.

Trebuie să văd, v-am spus, care este situația. Încerc să nu condamn pe cineva înainte de a vedea despre ce este vorba.”, a transmis Bolojan.

Întrebat dacă se așteaptă să fie audiat în acest dosar, Bolojan a răspuns: „Nu mă aștept, dar în orice dosar de genul acesta, dacă ai avut o tangență sau alta, la un moment dat poți să fii invitat să dai o declarație.”

Întrebat ce implicații ar putea să aibă o astfel de audiere, Bolojan a transmis: „E o audiere dacă ar fi o situație de genul acesta pe care nu văd o formulă de implicație.”

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