Lider PSD, atac dur la adresa oficialilor care nu votează amendamentul Fritz: ”Politicienii de la Bruxelles ne dictează cum să votăm”

Publicat 25 aug. 2026, 19:28 Actualizat 25 aug. 2026, 19:29 Sursă Realitatea PLUS

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a lansat marți seară un atac dur la adresa suveraniștilor care nu votează amendamentul Fritz și a subliniat că „politicienii de la Bruxelles ne dictează cum să votăm”.

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