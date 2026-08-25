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Politica· 1 min citire

Lider PSD, atac dur la adresa oficialilor care nu votează amendamentul Fritz: ”Politicienii de la Bruxelles ne dictează cum să votăm”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 aug. 2026, 19:28
Actualizat25 aug. 2026, 19:29
SursăRealitatea PLUS

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a lansat marți seară un atac dur la adresa suveraniștilor care nu votează amendamentul Fritz și a subliniat că „politicienii de la Bruxelles ne dictează cum să votăm”.

”Se va vedea mâine la votul din Senat cine îi ascultă și vor vota salvarea lui Fritz”

”CUM ÎȘI PERMIT O ASEMENEA INGERINȚĂ ÎN STATUL ROMÂN?

DICTEAZĂ EI CUM SĂ VOTEZE PARLAMENTUL ROMÂNIEI?

ÎȘI PERMIT SĂ ATACE EI, POLITICIENI DE LA BRUXELLES, DECIZIILE CCR?

NU CUMVA E ATAC LA STATUL DE DREPT ȘI LA SUVERANITATEA ROMÂNIEI???”, a scris Senatorul PSD pe Facebook.

Totodată, Daniel Zamfir a subliniat că ”se va vedea mâine la votul din Senat cine îi ascultă și vor vota salvarea lui Fritz”.

”P.S. Ce credeți că o să facă suveraniștii declarați? Îl vor salva din nou pe Fritz, așa cum au încercat la Camera Deputaților?”, a conchis social-democratul.

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