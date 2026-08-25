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Politica· 2 min citire

Bolojan blochează țara de dragul incompatibilului Fritz. Mii de consilieri și angajați ai statului, în pericol să-și piardă locurile de muncă

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 aug. 2026, 17:09
SursăRealitatea PLUS

Ilie Bolojan a blocat, marți, o încercare a grupurilor parlamentare de a găsi o soluție pentru aleșii locali care ar putea intra în incompatibilitate în urma deciziei CCR privind legea ANI, pentru a-l salva pe Dominic Fritz, susțin surse din PNL citate de Realitatea PLUS.

Bolojan blochează soluția pentru aleșii locali din cauza lui Fritz

Situația nu ar viza doar câteva mii de consilieri locali și județeni angajați în sectorul public, ci un număr mai mare de angajați contractuali ai statului care sunt asimilați funcționarilor publici și care ar putea fi afectați de noile prevederi.

Potrivit Realitatea PLUS, în ședința de marți, Ilie Bolojan ar fi intervenit pentru a bloca o soluție asupra căreia reprezentanții grupurilor parlamentare ajunseseră în principiu la un acord. Sursele menționate anterior spun că Ilie Bolojan ar fi pus o condiție pentru susținerea soluției: retragerea de către PSD a unui amendament referitor la situația lui Dominic Fritz.

Anterior, deputatul Daniel Andronache ar fi agreat, împreună cu lideri parlamentari ai PSD și UDMR, o variantă de rezolvare a situației aleșilor locali aflați în risc de incompatibilitate.

Mii de angajați la stat ar putea rămâne fără locul de muncă

Surse din cadrul PNL afirmă că decizia ar putea lăsa mii de consilieri și angajați ai statului într-o situație incertă, în condițiile în care aceștia riscă să își piardă locurile de muncă dacă intră în incompatibilitate.

Totodată, acestea susțin că motivul blocării soluției ar fi legat de situația lui Dominic Fritz, care ar urma să își piardă mandatul de primar în urma unei decizii a Curții Constituționale.

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