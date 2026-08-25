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Politica· 2 min citire
Bolojan blochează țara de dragul incompatibilului Fritz. Mii de consilieri și angajați ai statului, în pericol să-și piardă locurile de muncă
FOTO: Arhivă
Publicat25 aug. 2026, 17:09
SursăRealitatea PLUS
Ilie Bolojan a blocat, marți, o încercare a grupurilor parlamentare de a găsi o soluție pentru aleșii locali care ar putea intra în incompatibilitate în urma deciziei CCR privind legea ANI, pentru a-l salva pe Dominic Fritz, susțin surse din PNL citate de Realitatea PLUS.
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