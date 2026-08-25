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Politica· 2 min citire

Eduard Koler (deputat AUR): „Trădătorii de la USR cer pedepsirea României pentru că Fritz a fost declarat incompatibil”

Eduard Koler

Eduard Koler

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 aug. 2026, 18:07

Deputatul AUR Eduard Koler acuză USR că este dispus să sacrifice 770 de milioane de euro din PNRR pentru a salva mandatul lui Dominic Fritz. Potrivit acestuia, liderii PPE și Renew fac presiuni asupra Ursulei von der Leyen pentru menținerea blocajului economic, cu scopul de a modifica o lege care este deja adoptată de Parlament și validată de Curtea Constituțională.

”Trădătorii de la USR cer pedepsirea României pentru că Fritz a fost declarat incompatibil!

Pentru salvarea mandatului lui Dominic Fritz, useriștii au vorbit cu liderii PPE și Renew, familiile europene ale PNL, UDMR și USR și îi cer Ursulei von der Leyen să țină blocate 770 de milioane de euro din PNRR.

Mesajul este infect: ori Parlamentul României schimbă legea pentru Fritz, ori românii pierd banii.

USR nu doar că inițiază acest șantaj, ci îl aplaudă.

Pentru salvarea șefului lor, sunt gata să sacrifice 770 de milioane de euro destinate întregii țări.

Mandatul unui primar a ajuns mai important decât investițiile, comunitățile și milioanele de români care vor plăti nota.

Legea a fost votată de Parlament și validată de Curtea Constituțională. Dacă există obiecții, ele se discută juridic. Nu chemi Bruxelles-ul să pună pistolul financiar la tâmpla României până când statul modifică legea în favoarea liderului tău.

Aceasta este adevărata față a USR: partidul care urlă despre ingerințe când pierde, dar cere intervenția străină când îi este amenințată o funcție. Un partid dispus să lovească România pentru a salva scaunul lui Fritz.

De aceea avem nevoie de solidaritate în interiorul țării. Ne putem lupta între noi politic, dar nu chemăm străinii să pedepsească România.

Cine cere blocarea banilor țării pentru propria funcție nu mai reprezintă România. O trădează”, a declarat deputatul AUR Eduard Koler.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026

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