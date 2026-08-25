Eduard Koler (deputat AUR): „Trădătorii de la USR cer pedepsirea României pentru că Fritz a fost declarat incompatibil”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 aug. 2026, 18:07

Deputatul AUR Eduard Koler acuză USR că este dispus să sacrifice 770 de milioane de euro din PNRR pentru a salva mandatul lui Dominic Fritz. Potrivit acestuia, liderii PPE și Renew fac presiuni asupra Ursulei von der Leyen pentru menținerea blocajului economic, cu scopul de a modifica o lege care este deja adoptată de Parlament și validată de Curtea Constituțională.

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