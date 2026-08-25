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Politica· 2 min citire
Eduard Koler (deputat AUR): „Trădătorii de la USR cer pedepsirea României pentru că Fritz a fost declarat incompatibil”
Eduard Koler
Deputatul AUR Eduard Koler acuză USR că este dispus să sacrifice 770 de milioane de euro din PNRR pentru a salva mandatul lui Dominic Fritz. Potrivit acestuia, liderii PPE și Renew fac presiuni asupra Ursulei von der Leyen pentru menținerea blocajului economic, cu scopul de a modifica o lege care este deja adoptată de Parlament și validată de Curtea Constituțională.
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