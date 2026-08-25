Nicușor Dan a promulgat legea care schimbă regulile TVA. Cine își poate primi bani înapoi de la ANAF

Publicat 25 aug. 2026, 16:45 Actualizat 25 aug. 2026, 16:47

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat marți că a promulgat o lege importantă privind regimul TVA, menită să corecteze o inechitate fiscală pentru contribuabilii cărora le-a fost anulat codul de TVA. Noua lege vizează situațiile în care au fost stabilite retroactiv obligații de TVA, dobânzi și penalități, deși taxa nu fusese facturată distinct sau colectată de la clienți.

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