Bolojan blochează țara de dragul incompatibilului Fritz. Mii de consilieri și angajați ai statului, în pericol să-și piardă locurile de muncă

Publicat 25 aug. 2026, 17:09 Sursă Realitatea PLUS

Ilie Bolojan a blocat, marți, o încercare a grupurilor parlamentare de a găsi o soluție pentru aleșii locali care ar putea intra în incompatibilitate în urma deciziei CCR privind legea ANI, pentru a-l salva pe Dominic Fritz, susțin surse din PNL citate de Realitatea PLUS.

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