Valeriu Munteanu, deputat AUR: ”Maia Sandu confundă România cu USR. Relația dintre București și Chișinău nu poate deveni afacerea unui singur partid”

Deputatul AUR Valeriu Munteanu critică decizia președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, de a-l numi pe deputatul USR Claudiu Năsui în funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării de la Chișinău. Munteanu susține că numirea se înscrie într-un șir de decizii care indică o apropiere politică între PAS și USR și avertizează că relația dintre România și Republica Moldova nu trebuie redusă la legăturile dintre două formațiuni politice.
”Numirea deputatului USR Claudiu Năsui în funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova, chiar în ziua în care președintele Maia Sandu i-a acordat cetățenia Republicii Moldova, nu mai poate fi privită ca un fapt izolat. Este deja un tipar.
Anca Dragu, fost senator USR, a ajuns guvernator al Băncii Naționale a Republicii Moldova, Ramona Strugariu, fost europarlamentar ales pe listele USR-PLUS, a ajuns la conducerea Institutului Național al Justiției, acum, un deputat USR în funcție, este chemat să conducă unul dintre cele mai importante ministere de la Chișinău.
Nu contest dreptul Republicii Moldova de a atrage profesioniști din România și nici competențele individuale ale celor nominalizați. Problema este alta: de ce, dintre toate familiile politice și dintre miile de specialiști români, selecția politică a puterii de la Chișinău ajunge, din nou și din nou, în aceeași zonă politică?
USR este un partid cu o doctrină sexo-marxistă, cu 8% în sondaje, aflat în competiție democratică directă cu PSD, PNL, AUR și celelalte formațiuni parlamentare și extra-parlamentare. USR, nu reprezintă România și nici nu deține monopolul asupra competenței românești.
Sunt român basarabean și cunosc prea bine particularitățile politicii tumultoase din Republica Moldova. Diplomații străini când sunt trimiși la post la Chișinău sunt instruiți în felul următor: „Tot ce vezi și tot ce auzi la Chișinău nu este neapărat și adevărat.” Dincolo de declarațiile solemne despre relația specială a Republicii Moldova cu România trebuie să privim, așadar, la fapte. Iar faptele ilustrează o apropiere politică preferențială între PAS și USR.
Această situație este cu atât mai problematică după implicarea publică reprobabilă a doamnei Maia Sandu și a PAS în politica electorală din România. Președintele Republicii Moldova trebuie să înțeleagă că relația cu Bucureștiul nu se construiește prin simpatii și antipatii pentru un candidat sau pentru un partid și nici prin importarea succesivă a oamenilor din aceeași zonă politică.
România nu este USR. Bucureștiul nu este USR. Iar relația dintre România și Republica Moldova nu poate deveni o anexă a relației PAS-USR.
Ca președinte al Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova, îmi doresc o relație strategică sinceră, solidă și predictibilă între cele două state românești. Tocmai de aceea spun răspicat: Maia Sandu și PAS riscă să consume capitalul uriaș de încredere de care Republica Moldova are nevoie la București, transformând o relație națională într-una de partid.
Republica Moldova are nevoie de întreaga Românie, nu doar de prietenii politici ai PAS”, a declarat deputatul AUR, Valeriu Munteanu.
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