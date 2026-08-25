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Politica· 2 min citire

Ciucu anunță mii de camere de supraveghere în București, după ce Pasajul Basarab a fost vandalizat din nou

Graffiti pe Pasajul Basarab

Graffiti pe Pasajul Basarab

Scris de Darius Stănescu Publicat: 25 aug. 2026, 19:04

Pasajul Basarab din București, aflat de mai mulți ani în lucrări de reabilitare, a fost din nou vandalizat cu graffiti, chiar înainte ca reparațiile să fie finalizate. Anunțul a fost făcut de Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, care a criticat actele de vandalism și a anunțat măsuri pentru prevenirea unor astfel de situații pe viitor.

„Nu îmi făceam mari speranțe că Pasajul Basarab, aflat după mulți ani în reabilitare pentru a putea fi recepționat și administrat cum se cuvine, va rezista prea mult tagging-ului de proastă calitate. Ei bine, nu a rezistat nici măcar până la finalizarea reparațiilor”, a scris Ciucu pe rețelele sociale.

Edilul a precizat că echipele care au muncit la curățarea pasajului vor trebui să repete intervenția, din cauza noilor inscripții apărute pe pereți.

Sistem de monitorizare video, soluția anunțată de Ciprian Ciucu

Pentru a preveni repetarea acestor incidente, Ciprian Ciucu a anunțat că autoritățile lucrează la implementarea unui sistem amplu de supraveghere video în zonă. Potrivit acestuia, nu vor fi montate camere izolat, ci se va crea un sistem integrat, cu mii de camere, pentru a fi eficient din punct de vedere economic.

„Camere vor fi. Nu se montează la bucată, ci ca sistem de monitorizare cu mii de camere, pentru a fi eficient din punct de vedere economic. Acum lucrăm la studiul de fezabilitate, urmează proiectul tehnic”, a explicat primarul.

În prezent, autoritățile se află în etapa de elaborare a studiului de fezabilitate pentru acest proiect, urmând ca, în perioada următoare, să fie realizat și proiectul tehnic al sistemului de supraveghere.

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