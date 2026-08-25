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Politica· 2 min citire
Ciucu anunță mii de camere de supraveghere în București, după ce Pasajul Basarab a fost vandalizat din nou
Graffiti pe Pasajul Basarab
Pasajul Basarab din București, aflat de mai mulți ani în lucrări de reabilitare, a fost din nou vandalizat cu graffiti, chiar înainte ca reparațiile să fie finalizate. Anunțul a fost făcut de Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, care a criticat actele de vandalism și a anunțat măsuri pentru prevenirea unor astfel de situații pe viitor.
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