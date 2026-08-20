Se redeschide Pasajul Basarab. Lucrările se mută pe cealaltă bretea

Circulația pe Pasajul Basarab din București va fi reluată, vineri dimineață, 21 august, pe sensul Bulevardul Titulescu - Șoseaua Grozăvești. Lucrările de reabilitare vor continua pe sensul opus, iar autoritățile promit că pasajul va fi complet redeschis până la începutul noului an școlar.
Vești bune pentru șoferii care tranzitează una dintre cele mai importante artere rutiere din Capitală. Primăria Municipiului București anunță că traficul va fi reluat pe una dintre bretelele Pasajului Basarab începând de vineri, 21 august.
Redeschiderea este programată în intervalul 05:00 – 06:00, pe direcția Bulevardul Titulescu – Șoseaua Grozăvești.
Lucrările se mută pe sensul Grozăvești – Titulescu
Odată cu reluarea circulației pe breteaua reabilitată, echipele de muncitori își vor concentra intervențiile pe direcția opusă, respectiv Șoseaua Grozăvești – Bulevardul Titulescu.
Primăria Capitalei anunță că lucrările vor include o serie de operațiuni necesare pentru refacerea infrastructurii pasajului. Printre acestea se numără scanarea și frezarea asfaltului deteriorat, efectuarea reparațiilor, curățarea rosturilor de dilatație și intervenții la parapeți, stâlpi, borduri și elementele aferente liniei de tramvai.
Vor fi verificate și înlocuite, acolo unde este necesar, anumite componente ale sistemului de scurgere a apelor pluviale.
Pasajul Basarab ar urma să fie complet redeschis până pe 6 septembrie
Municipalitatea estimează că lucrările care afectează circulația vor fi finalizate până la 6 septembrie, astfel încât traficul să poată fi reluat integral pe Pasajul Basarab chiar la începutul noului an școlar.
Intervențiile nu se vor încheia însă atunci. Primăria Capitalei precizează că lucrările de reabilitare vor continua până la sfârșitul anului, însă acestea ar urma să fie realizate fără închiderea traficului.
Unele operațiuni vor fi efectuate pe timpul nopții pentru a limita impactul asupra șoferilor. Printre lucrările care vor continua după redeschiderea pasajului se află și înlocuirea unor parapeți metalici afectați de rugină.
De ce a ajuns Pasajul Basarab într-o stare avansată de degradare
Pasajul Basarab are o situație administrativă neobișnuită. Deși construcția a fost finalizată și pusă în funcțiune în urmă cu aproximativ 15 ani, aceasta nu a fost recepționată de Primăria Capitalei.
Lipsa recepției a avut consecințe asupra lucrărilor de întreținere. Municipalitatea nu a putut derula în mod normal lucrări de mentenanță asupra structurii, iar pasajul s-a degradat de-a lungul anilor.
Nici anumite activități de curățare și pază nu au fost finanțate de Primăria Generală, întrucât obiectivul nu se afla în patrimoniul municipalității.
Reparațiile sunt necesare pentru recepția finală
Pentru ca Pasajul Basarab să poată fi recepționat, acesta trebuie adus la standardele necesare de siguranță și funcționare.
Costurile intervențiilor au crescut semnificativ față de valoarea inițială a investiției. În mai 2026, Consiliul General al Municipiului București a aprobat majorarea costului cu peste 21 de milioane de euro, bani destinați lucrărilor urgente necesare pentru finalizarea procedurilor de recepție.
În total, după ani în care infrastructura a necesitat intervenții importante, costurile asociate reabilitării și punerii în conformitate a pasajului ajung la aproape 250 de milioane de euro.
Traficul, menținut în timpul lucrărilor
Municipalitatea susține că, după redeschiderea ambelor sensuri, lucrările rămase vor fi organizate astfel încât circulația să nu mai fie afectată.
Intervențiile nocturne vor permite executarea unor lucrări fără blocarea pasajului în timpul zilei, astfel încât șoferii să poată folosi în continuare această importantă legătură rutieră dintre zona Titulescu și Grozăvești.
Reluarea traficului pe primul sens este programată pentru vineri dimineață, 21 august, între orele 05:00 și 06:00.