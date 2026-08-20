Se redeschide Pasajul Basarab. Lucrările se mută pe cealaltă bretea

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 22:34

Circulația pe Pasajul Basarab din București va fi reluată, vineri dimineață, 21 august, pe sensul Bulevardul Titulescu - Șoseaua Grozăvești. Lucrările de reabilitare vor continua pe sensul opus, iar autoritățile promit că pasajul va fi complet redeschis până la începutul noului an școlar.

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