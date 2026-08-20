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Locale· 1 min citire
Ursul a dat atacul la stână. Ciobanul a fost salvat de câini
Stână
Publicat20 aug. 2026, 19:46
SursăRealitatea PLUS
Un nou atac violent al urșilor în Sibiu. Un tânăr de 17 ani a fost atacat la o stână de oi. Băiatul care păzea animalele a încercat să alunge ursul, dar a fost pus la pământ și mușcat de sălbăticiune.
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