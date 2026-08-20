Ursul a dat atacul la stână. Ciobanul a fost salvat de câini

Publicat 20 aug. 2026, 19:46 Sursă Realitatea PLUS

Un nou atac violent al urșilor în Sibiu. Un tânăr de 17 ani a fost atacat la o stână de oi. Băiatul care păzea animalele a încercat să alunge ursul, dar a fost pus la pământ și mușcat de sălbăticiune.

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