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Ursul a dat atacul la stână. Ciobanul a fost salvat de câini

Stână

Stână

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 aug. 2026, 19:46
SursăRealitatea PLUS

Un nou atac violent al urșilor în Sibiu. Un tânăr de 17 ani a fost atacat la o stână de oi. Băiatul care păzea animalele a încercat să alunge ursul, dar a fost pus la pământ și mușcat de sălbăticiune.

Tânăr atac de urs la o stână din Sibiu

Viața tânărului a fost salvată de câinii ciobănești ai stânii, care au reușit să pună ursul pe fugă, iar cu ultimele puteri tânărul a sunat după ajutor.

Medicii de la Spitalul de Pediatrie spun că băiatul este în afara oricărui pericol și va mai rămâne internat câteva zile.

Prezența animalelor este tot mai frecventă în județ, acestea coboară în special în satele aflate în apropierea munților și pădurilor dar ajung și în orașe.

În urmă cu 3 săptămâni o ursoaică de 100 de kg a fost tranchilizată și capturată la Sibiu chiar lângă o școală.

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