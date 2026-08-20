Școala Gimnazială nr. 149, pe ultima sută de metri. Elevii vor începe noul an școlar în clădirea modernizată și extinsă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 17:22

Lucrările de consolidare, modernizare și extindere a Școlii Gimnaziale nr. 149, din Aleea Perișoru nr. 4, se apropie de final. După un proiect complex, care a presupus intervenții de consolidare asupra clădirii existente, extinderea acesteia și creșterea semnificativă a capacității școlii, elevii vor începe noul an școlar în spațiile modernizate.

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