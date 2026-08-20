Trafic blocat în județul Caraş-Severin. Cinci persoane au fost rănite în urma impactului dintre două mașini

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 15:39

Un accident rutier grav a avut loc joi după-amiază, între localitățile Jupa și Constantin Daicoviciu, din județul Caraș-Severin. Cinci persoane au fost rănite în urma impactului dintre două autoturisme, iar traficul rutier este blocat în totalitate.

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