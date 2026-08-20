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Trafic blocat în județul Caraş-Severin. Cinci persoane au fost rănite în urma impactului dintre două mașini

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 15:39

Un accident rutier grav a avut loc joi după-amiază, între localitățile Jupa și Constantin Daicoviciu, din județul Caraș-Severin. Cinci persoane au fost rănite în urma impactului dintre două autoturisme, iar traficul rutier este blocat în totalitate.

Cinci persoane au fost rănite în urma impactului

Un accident rutier s-a produs astăzi, 20 august, în jurul orei 14:00, pe DN 6, între localitățile Jupa și Constantin Daicoviciu, la kilometrul 465. În eveniment au fost implicate două autovehicule.

Potrivit primelor verificări efectuate de polițiști, în urma impactului, cinci persoane au suferit vătămări corporale. Acestea au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale, a transmis IPJ Caraș-Severin.

Traficul în zonă este blocat complet

La acest moment, traficul rutier este blocat în totalitate pe sectorul de drum afectat de accident.

Polițiștii recomandă conducătorilor auto să respecte indicațiile agenților aflați la fața locului, să manifeste răbdare și, dacă este posibil, să evite zona și să aleagă rute alternative.

De asemenea, participanții la trafic sunt sfătuiți să circule cu prudență și să respecte semnificația indicatoarelor rutiere, precum și indicațiile polițiștilor rutieri.

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