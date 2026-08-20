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Locale· 1 min citire
Grupul 4 de la termocentrala Rovinari a fost repornit. Rezerva de cărbune ajunge însă doar pentru două săptămâni
Rovinari
Grupul 4 al termocentralei Rovinari a fost repus în funcțiune și livrează deja aproximativ 300 de megawați în Sistemul Energetic Național. Unitatea are o capacitate instalată de 330 de megawați, însă stocul de cărbune disponibil ajunge doar până la sfârșitul lunii august, conform Realitatea PLUS.
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