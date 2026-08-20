Gara Băile Herculane va fi restaurată după aproape 150 de ani. Cum va arăta monumentul prin care au trecut împăratul Franz Joseph și Sissi

Gara Băile Herculane, unul dintre cele mai valoroase monumente ale patrimoniului feroviar românesc, va fi restaurată, iar primele randări arată cum va arăta după terminarea lucrărilor. Proiectul urmărește salvarea elementelor istorice ale clădirii și adaptarea spațiilor pentru călători la cerințele actuale de confort, siguranță și accesibilitate.
O gară inspirată de complexul Schönbrunn
Gara a fost construită în perioada 1878–1886, după planurile inginerului austriac Auguste de Serres Wieczffinski, și este considerată una dintre cele mai frumoase și romantice stații feroviare din România. Clădirea în stil baroc a fost inspirată de un pavilion ridicat în 1759 pentru împăratul Francisc I și Maria Tereza în complexul Schönbrunn din Viena.
Inaugurarea a avut loc la 20 mai 1878, odată cu deschiderea liniei de cale ferată Timișoara–Caransebeș–Orșova. Înainte de a fi transformată în gară, construcția a servit drept casă de vânătoare a împăratului Franz Joseph al Austriei.
Împărați și regi au trecut prin Gara Băile Herculane
Istoria clădirii este legată de personalitățile care au ajuns de-a lungul timpului în stațiunea Băile Herculane. Printre cei care i-au trecut pragul se numără împăratul Franz Joseph, împărăteasa Elisabeta, cunoscută drept Sissi, Alexandru I al Serbiei și regele Carol I al României. Atât gara, cât și clădirea sa auxiliară sunt înscrise în Lista Monumentelor Istorice, grupa A. Lucrările vor viza întregul ansamblu și vor păstra elementele arhitecturale care îi definesc identitatea.
Cupola, mozaicurile și fațadele vor fi restaurate
Proiectul include consolidarea și restaurarea clădirii principale și a celei auxiliare, precum și repararea cupolei. Solzii metalici colorați și elementele decorative originale ale acesteia vor fi păstrate, iar fațadele, tâmplăria din lemn și decorațiunile din piatră vor fi refăcute.
În sala centrală vor fi restaurate pardoselile din mozaic policrom, picturile și celelalte componente artistice. Lucrările vor cuprinde și pergolele istorice, balustradele din fier forjat, lampadarele și ceasul exterior.
Platforma aferentă liniei 1 va fi reabilitată pe o suprafață de aproximativ 2.940 de metri pătrați. Vor fi refăcute instalațiile electrice, sanitare și termice și vor fi montate sisteme moderne pentru informarea călătorilor, sonorizare și supraveghere video.
Proiectul mai prevede trasee accesibile persoanelor cu dizabilități, amenajarea spațiilor verzi și păstrarea vegetației cățărătoare de pe pergole. În apropierea gării va fi realizată și o parcare cu 11 locuri, dintre care două rezervate persoanelor cu dizabilități.
Clădirea auxiliară va deveni centru de instruire
Clădirea principală își va păstra funcțiunile destinate călătorilor, inclusiv sala de așteptare și spațiile pentru informare. Intervențiile vor moderniza aceste zone fără să schimbe caracterul istoric al gării.
Clădirea auxiliară va fi restaurată și reconfigurată pentru a găzdui un centru de instruire destinat personalului feroviar. Întregul ansamblu urmează să fie readus cât mai aproape de aspectul său istoric, păstrând în același timp funcțiile necesare unei stații moderne.
Investiție de peste 17 milioane de lei
Contractul de proiectare și execuție are o valoare de 17.007.003 lei, fără TVA, și a fost atribuit asocierii GDO MOV IMPEX SRL – GLB TRANSARK SRL. Etapa de proiectare are o durată contractuală de nouă luni, iar execuția lucrărilor trebuie finalizată în 17 luni.
După terminarea intervențiilor va urma o perioadă de garanție de 60 de luni. Restaurarea va reda circuitului public una dintre cele mai cunoscute clădiri ale patrimoniului feroviar românesc, cu spații adaptate standardelor actuale de confort, siguranță și accesibilitate.