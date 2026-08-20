Gara Băile Herculane va fi restaurată după aproape 150 de ani. Cum va arăta monumentul prin care au trecut împăratul Franz Joseph și Sissi

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 08:54

Gara Băile Herculane, unul dintre cele mai valoroase monumente ale patrimoniului feroviar românesc, va fi restaurată, iar primele randări arată cum va arăta după terminarea lucrărilor. Proiectul urmărește salvarea elementelor istorice ale clădirii și adaptarea spațiilor pentru călători la cerințele actuale de confort, siguranță și accesibilitate.

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