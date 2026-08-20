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Accident grav pe DN 6: mașină spulberată de un tir. Un adolescent este în stare gravă

Accident TIR/ Sursa foto: Opiniatimisoarei.ro

Accident TIR/ Sursa foto: Opiniatimisoarei.ro

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 09:42

Un autoturism și un TIR s-au ciocnit joi dimineață pe DN 6, șoseaua care leagă Timișoara de sudul țării, în apropierea localității Constantin Daicoviciu din județul Caraș-Severin. Mașina a fost lovită puternic din spate de autotren, iar trei persoane au fost rănite în urma impactului. Printre victime se află doi adulți și un adolescent de 16 ani.

Adolescentul a rămas încarcerat în autoturism

Minorul se afla pe bancheta din spate și a rămas captiv în habitaclul mașinii avariate. Pentru scoaterea sa a fost nevoie de intervenția echipajului de descarcerare, care l-a extras în siguranță și l-a predat personalului medical. Adolescentul era inconștient în momentul în care a fost transportat la spital.

La locul accidentului au fost trimise echipaje de pompieri cu autospeciale pentru stingere, descarcerare și acordarea primului ajutor, precum și mai multe ambulanțe. Toate cele trei victime au primit îngrijiri medicale la fața locului, după care au fost transportate la spital pentru investigații amănunțite. Cei doi adulți erau conștienți în momentul preluării de către echipajele medicale.

Trafic blocat și cozi pe ambele sensuri

Circulația pe DN 6 a fost blocată între Jupa și Constantin Daicoviciu pentru efectuarea măsurătorilor la locul accidentului. În zonă s-au format cozi de mașini pe ambele sensuri, iar reluarea traficului în condiții normale era estimată până la ora 10. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului.

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