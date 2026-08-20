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Locale· 1 min citire
Accident grav pe DN 6: mașină spulberată de un tir. Un adolescent este în stare gravă
Accident TIR/ Sursa foto: Opiniatimisoarei.ro
Un autoturism și un TIR s-au ciocnit joi dimineață pe DN 6, șoseaua care leagă Timișoara de sudul țării, în apropierea localității Constantin Daicoviciu din județul Caraș-Severin. Mașina a fost lovită puternic din spate de autotren, iar trei persoane au fost rănite în urma impactului. Printre victime se află doi adulți și un adolescent de 16 ani.
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