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Tragedie în lacul Techirghiol. O femeie de 74 de ani a murit după ce ar fi suferit un stop cardio-respirator

Deces la Techirghiol

Deces la Techirghiol

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 aug. 2026, 19:12

O femeie în vârstă de 74 de ani și-a pierdut viața în lacul Techirghiol, în urma unui incident grav. Din primele informații, aceasta ar fi suferit un stop cardio-respirator. Echipajele medicale au intervenit pentru a-i acorda primul ajutor, însă victima nu a mai putut fi salvată.

Tragedie în zona lacului Techirghiol, unde o femeie de 74 de ani a fost scoasă din apă după ce i s-a făcut rău.

La fața locului au intervenit echipajele de urgență, care au început imediat manevrele de resuscitare, după ce femeia ar fi intrat în stop cardio-respirator.

Femeia nu a mai putut fi salvată

Potrivit primelor informații, starea femeii s-a deteriorat brusc, iar aceasta ar fi suferit un stop cardio-respirator în timp ce se afla în lac.

Salvatorii au intervenit pentru a-i acorda îngrijiri medicale și au efectuat manevrele specifice de resuscitare.

În ciuda eforturilor depuse de cadrele medicale, femeia în vârstă de 74 de ani nu a mai răspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarată decedată.

Autoritățile urmează să stabilească exact cum s-a produs incidentul și în ce condiții a ajuns femeia în situația de a avea nevoie de intervenția salvatorilor.

Trupul neînsuflețit urmează să fie preluat și transportat pentru efectuarea procedurilor medico-legale, care vor putea oferi mai multe informații despre cauza exactă a decesului.

Primele date indică un stop cardio-respirator, însă concluziile medicilor legiști vor putea stabili cu exactitate cauza morții.

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