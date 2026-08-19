Tragedie în lacul Techirghiol. O femeie de 74 de ani a murit după ce ar fi suferit un stop cardio-respirator

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 aug. 2026, 19:12

O femeie în vârstă de 74 de ani și-a pierdut viața în lacul Techirghiol, în urma unui incident grav. Din primele informații, aceasta ar fi suferit un stop cardio-respirator. Echipajele medicale au intervenit pentru a-i acorda primul ajutor, însă victima nu a mai putut fi salvată.

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