Scandal într-o comună din Gorj: apă furnizată fără autorizație din 2017. Apele Române face plângere penală

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 12:43

Administrația locală din Berlești, județul Gorj, este suspectată că a furnizat apă locuitorilor prin sistemul centralizat fără să dețină documentele necesare. Situația ar dura încă din 2017, potrivit verificărilor făcute de inspectorii de la Apele Române Jiu.

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