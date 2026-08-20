Realitatea.NET
Locale· 1 min citire

Accident grav în Bihor. O femeie a rămas încarcerată și a fost transportată la spital în stare gravă

Accident în Bihor

Accident în Bihor

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 08:58

Două persoane au ajuns la spital în noaptea de miercuri spre joi, după ce autoturismul în care se aflau a fost implicat într-un accident în localitatea Tinăud, județul Bihor. O femeie a rămas captivă în mașina avariată și a fost transportată în stare gravă, cu cod roșu medical.

Intervenție de urgență pentru salvarea femeii

La locul accidentului au intervenit pompierii din Aleșd cu o autospecială de primă intervenție și comandă, dotată cu echipamente pentru descarcerare, precum și un echipaj de paramedici. Operațiunea a fost sprijinită de mai multe ambulanțe și de un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă, însoțit de un medic de urgență.

Salvatorii au scos-o din autoturism pe femeia rămasă încarcerată și au predat-o echipajelor medicale. Victima se afla în stare gravă și a fost transportată la spital de echipajul de Terapie Intensivă Mobilă.

Și bărbatul aflat în mașină a ajuns la spital

Cea de-a doua persoană implicată în accident, un bărbat, a suferit răni ușoare și de gravitate medie. Acesta a primit îngrijiri la fața locului, după care a fost transportat la spital pentru investigații și tratament.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

accident bihorpersoane ranite bihoraccidente rutiere romania

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe