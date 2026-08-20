Accident grav în Bihor. O femeie a rămas încarcerată și a fost transportată la spital în stare gravă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 08:58

Două persoane au ajuns la spital în noaptea de miercuri spre joi, după ce autoturismul în care se aflau a fost implicat într-un accident în localitatea Tinăud, județul Bihor. O femeie a rămas captivă în mașina avariată și a fost transportată în stare gravă, cu cod roșu medical.

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