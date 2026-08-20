Bărbat de 57 de ani, scos dintr-un canal de irigații din Constanța. Este în stop cardiorespirator

Publicat 20 aug. 2026, 13:04 Actualizat 20 aug. 2026, 13:16

Operațiunea desfășurată între localitățile Istria și Sinoe, județul Constanța, a intrat într-o etapă critică. Un bărbat de 57 de ani a fost scos din canalul de irigații și adus la mal în stop cardiorespirator. Salvatorii interveniseră după ce primiseră informații că o persoană ar fi căzut în apă.

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