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Bărbat de 57 de ani, scos dintr-un canal de irigații din Constanța. Este în stop cardiorespirator

SMURD

SMURD

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 aug. 2026, 13:04
Actualizat20 aug. 2026, 13:16

Operațiunea desfășurată între localitățile Istria și Sinoe, județul Constanța, a intrat într-o etapă critică. Un bărbat de 57 de ani a fost scos din canalul de irigații și adus la mal în stop cardiorespirator. Salvatorii interveniseră după ce primiseră informații că o persoană ar fi căzut în apă.

Echipele au început verificarea apei și a împrejurimilor pentru a găsi persoana dispărută. Bărbatul a fost localizat și adus la mal, unde s-a constatat că se afla în stop cardiorespirator. Împrejurările în care acesta a ajuns în canalul de irigații nu sunt cunoscute deocamdată. Nici intervalul în care bărbatul s-a aflat în apă nu a fost precizat, conform presei locale.

Știre inițială: Scafandrii verifică zona canalului de irigații

O amplă operațiune de căutare a fost declanșată joi, 20 august, în județul Constanța. Opt scafandri caută o persoană despre care există informații că ar fi putut cădea într-un canal de irigații situat între localitățile Istria și Sinoe. Deocamdată, nu a fost confirmat dacă persoana se află în apă.

La intervenție participă opt scafandri, sprijiniți de echipajele trimise cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD. Salvatorii verifică zona în care persoana ar fi putut cădea și încearcă să stabilească dacă informația primită se confirmă. Misiunea este în desfășurare, iar până în acest moment nu au fost comunicate date despre identitatea persoanei sau despre împrejurările incidentului.

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