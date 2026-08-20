Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
Bărbat de 57 de ani, scos dintr-un canal de irigații din Constanța. Este în stop cardiorespirator
SMURD
Publicat20 aug. 2026, 13:04
Actualizat20 aug. 2026, 13:16
Operațiunea desfășurată între localitățile Istria și Sinoe, județul Constanța, a intrat într-o etapă critică. Un bărbat de 57 de ani a fost scos din canalul de irigații și adus la mal în stop cardiorespirator. Salvatorii interveniseră după ce primiseră informații că o persoană ar fi căzut în apă.
Citește și
- 14:18Alertă în Tulcea! O tânără de 23 de ani a dispărut fără urmă. Familia și poliția o caută de zile întregi
- 13:07Zeci de oi au ajuns în râul Mureș. Pompierii au salvat 35 de animale: opt au murit
- 12:53Accident în lanț la Mediaș. Un autobuz lovit peste 10 mașini după ce șoferului i s-a făcut rău. Patru adulți au ajuns la spital
- 11:26Accident grav în Constanța. Patru persoane au fost rănite, iar o mașină s-a răsturnat și a luat foc
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News