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Alertă în Tulcea! O tânără de 23 de ani a dispărut fără urmă. Familia și poliția o caută de zile întregi

Fată dispărută în Tulcea

Fată dispărută în Tulcea

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 14:18

Loredana-Lavinia Crangus, o tânără de 23 de ani din localitatea Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, este căutată după ce a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Tânăra a dispărut în 14 august 2026, iar alerta a fost dată în seara de 19 august, în jurul orei 20:30. Persoanele care au văzut-o sau dețin informații despre locul în care s-ar putea afla sunt rugate să anunțe imediat autoritățile.

Semnalmentele tinerei dispărute

Loredana-Lavinia Crangus are o înălțime de aproximativ 1,60 metri și o greutate de 50 de kilograme. Are ochii căprui, părul negru, fața ovală și o constituție atletică, fără semne particulare. Nu se cunoaște cu ce haine era îmbrăcată în momentul în care a plecat de acasă.

Cei care pot oferi informații utile pentru găsirea tinerei sunt rugați să apeleze numărul unic de urgență 112. Informațiile pot fi transmise și direct la cea mai apropiată unitate de poliție, indiferent de localitatea în care se află persoana care a observat-o.

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