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Locale· 1 min citire
Alertă în Tulcea! O tânără de 23 de ani a dispărut fără urmă. Familia și poliția o caută de zile întregi
Fată dispărută în Tulcea
Loredana-Lavinia Crangus, o tânără de 23 de ani din localitatea Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, este căutată după ce a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Tânăra a dispărut în 14 august 2026, iar alerta a fost dată în seara de 19 august, în jurul orei 20:30. Persoanele care au văzut-o sau dețin informații despre locul în care s-ar putea afla sunt rugate să anunțe imediat autoritățile.
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