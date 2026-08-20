Alertă în Tulcea! O tânără de 23 de ani a dispărut fără urmă. Familia și poliția o caută de zile întregi

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 14:18

Loredana-Lavinia Crangus, o tânără de 23 de ani din localitatea Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, este căutată după ce a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Tânăra a dispărut în 14 august 2026, iar alerta a fost dată în seara de 19 august, în jurul orei 20:30. Persoanele care au văzut-o sau dețin informații despre locul în care s-ar putea afla sunt rugate să anunțe imediat autoritățile.

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