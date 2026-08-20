Accident grav în Constanța. Patru persoane au fost rănite, iar o mașină s-a răsturnat și a luat foc

Publicat 20 aug. 2026, 11:26 Actualizat 20 aug. 2026, 11:38

Patru persoane au fost rănite joi într-un accident produs în localitatea Pecineaga, județul Constanța. Două autoturisme au fost implicate în coliziune, iar unul dintre ele s-a răsturnat și a fost cuprins în totalitate de flăcări. Pentru intervenția medicală a fost solicitat și un elicopter SMURD.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre elicopter smurd