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Locale· 1 min citire
Accident grav în Constanța. Patru persoane au fost rănite, iar o mașină s-a răsturnat și a luat foc
Masina rasturnata Pecineaga/ Sursa foto: Focuspress.ro
Publicat20 aug. 2026, 11:26
Actualizat20 aug. 2026, 11:38
Patru persoane au fost rănite joi într-un accident produs în localitatea Pecineaga, județul Constanța. Două autoturisme au fost implicate în coliziune, iar unul dintre ele s-a răsturnat și a fost cuprins în totalitate de flăcări. Pentru intervenția medicală a fost solicitat și un elicopter SMURD.
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