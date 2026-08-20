Realitatea.NET
Locale· 1 min citire

Zeci de oi au ajuns în râul Mureș. Pompierii au salvat 35 de animale: opt au murit

Pompieri în Mureș

Pompieri în Mureș

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 13:07

Pompierii din județul Mureș au participat joi la o intervenție neobișnuită, după ce o turmă de oi a intrat în apele râului Mureș. Operațiunea s-a desfășurat în localitatea Cristești, în dreptul străzii Școlii, și a durat aproximativ două ore. În total, 43 de animale au fost scoase din apă, însă opt dintre ele nu au mai putut fi salvate.

Pompierii au intervenit cu o barcă

Pompierii militari din Târgu Mureș au folosit inclusiv o barcă pentru a ajunge la animalele aflate în pericol de înec. Operațiunea s-a desfășurat cu sprijinul autorităților locale, iar echipele de intervenție au încercat să aducă la mal cât mai multe dintre oile surprinse în râu. Nu au fost oferite informații despre împrejurările în care turma a ajuns în apă.

Intervenție de aproximativ două ore

La finalul operațiunii, pompierii au scos din râul Mureș toate cele 43 de oi identificate. Dintre acestea, 35 au fost salvate și aduse în siguranță la mal, în timp ce opt animale au fost găsite moarte. Acțiunea din Cristești s-a încheiat după aproximativ două ore de eforturi.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

pompieri muresoi salvate mures

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe