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Locale· 1 min citire
Zeci de oi au ajuns în râul Mureș. Pompierii au salvat 35 de animale: opt au murit
Pompieri în Mureș
Pompierii din județul Mureș au participat joi la o intervenție neobișnuită, după ce o turmă de oi a intrat în apele râului Mureș. Operațiunea s-a desfășurat în localitatea Cristești, în dreptul străzii Școlii, și a durat aproximativ două ore. În total, 43 de animale au fost scoase din apă, însă opt dintre ele nu au mai putut fi salvate.
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