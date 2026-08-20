Zeci de oi au ajuns în râul Mureș. Pompierii au salvat 35 de animale: opt au murit

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 13:07

Pompierii din județul Mureș au participat joi la o intervenție neobișnuită, după ce o turmă de oi a intrat în apele râului Mureș. Operațiunea s-a desfășurat în localitatea Cristești, în dreptul străzii Școlii, și a durat aproximativ două ore. În total, 43 de animale au fost scoase din apă, însă opt dintre ele nu au mai putut fi salvate.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre pompieri muresoi salvate mures