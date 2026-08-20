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Accident în lanț la Mediaș. Un autobuz lovit peste 10 mașini după ce șoferului i s-a făcut rău. Patru adulți au ajuns la spital

Accident în Mediaș

Accident în Mediaș

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 aug. 2026, 12:53
Actualizat20 aug. 2026, 13:21

Planul Roșu de intervenție a fost activat după un accident produs în municipiul Mediaș, județul Sibiu. Din informațiile Realitatea.net, șoferului autobuzului i s-ar fi făcut rău la volan, iar vehiculul ar fi lovit peste zece autoturisme. Șase persoane conștiente sunt evaluate medical la locul accidentului.

UPDATE Patru adulți au fost transportați la spital

Planul Roșu activat după accidentul în care au fost implicate un autobuz și mai multe autoturisme, în Mediaș, a fost dezactivat. În total, în vehicule se aflau 22 de persoane, dintre care 20 de adulți și doi minori. Patru adulți au fost transportați la spital cu traumatisme ușoare, iar alte două persoane au refuzat transportul.

Peste zece mașini ar fi fost lovite

Accidentul s-a produs după ce șoferul autobuzului ar fi pierdut controlul vehiculului în urma unei probleme medicale. Autobuzul a intrat în mai multe autoturisme, iar numărul mașinilor lovite ar depăși zece. Împrejurările exacte ale incidentului urmează să fie stabilite, informațiile despre starea șoferului și desfășurarea accidentului fiind deocamdată preliminare.

La fața locului au fost trimise patru echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, și trei ambulanțe. Intervin și două autospeciale pentru transportul persoanelor și al victimelor multiple, o autospecială de descarcerare și una de stingere. Misiunea este în desfășurare, iar cele șase persoane identificate până acum sunt conștiente și primesc îngrijiri medicale.

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