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Locale· 1 min citire
Accident în lanț la Mediaș. Un autobuz lovit peste 10 mașini după ce șoferului i s-a făcut rău. Patru adulți au ajuns la spital
Accident în Mediaș
Publicat20 aug. 2026, 12:53
Actualizat20 aug. 2026, 13:21
Planul Roșu de intervenție a fost activat după un accident produs în municipiul Mediaș, județul Sibiu. Din informațiile Realitatea.net, șoferului autobuzului i s-ar fi făcut rău la volan, iar vehiculul ar fi lovit peste zece autoturisme. Șase persoane conștiente sunt evaluate medical la locul accidentului.
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