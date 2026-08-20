Accident în lanț la Mediaș. Un autobuz lovit peste 10 mașini după ce șoferului i s-a făcut rău. Patru adulți au ajuns la spital

Publicat 20 aug. 2026, 12:53 Actualizat 20 aug. 2026, 13:21

Planul Roșu de intervenție a fost activat după un accident produs în municipiul Mediaș, județul Sibiu. Din informațiile Realitatea.net, șoferului autobuzului i s-ar fi făcut rău la volan, iar vehiculul ar fi lovit peste zece autoturisme. Șase persoane conștiente sunt evaluate medical la locul accidentului.

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