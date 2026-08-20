Urmărire cu final dramatic în Constanța. Doi polițiști grav răniți, după ce autospeciala s-a răsturnat și a luat foc-VIDEO

Doi polițiști au fost grav răniți, joi, în județul Constanța, după ce autospeciala în care se aflau s-a răsturnat și a luat foc în timpul urmăririi unui șofer aflat sub influența alcoolului, care circula haotic. La fața locului a intervenit un elicopter SMURD.
Autospeciala poliției s-a răsturnat și a luat foc
Incidentul a avut în jurul orei 9:00, după ce polițiștii din Mangalia au fost sesizați prin 112 cu privire la faptul că un autoturism circulă haotic și pune în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic.
La scurt timp după primirea apelului, echipajul de poliție a identificat mașina în localitatea Pecineaga și i-a făcut conducătorului auto semnalul regulamentar de oprire, însă acesta nu s-a conformat și și-a continuat deplasarea, astfel încât oamenii legii au pornit în urmărirea sa.
În timpul deplasării, autoturismul urmărit a intrat în derapaj și s-a răsturnat. Ulterior, pentru a evita impactul cu mașina urmărită, polițistul aflat la volanul autospecialei a efectuat o manevră în urma căreia vehiculul a derapat și s-a răsturnat în afara părții carosabile. La nivelul autospecialei a izbucnit ulterior un incendiu, care a fost lichidat de pompieri.
Impactul a fost atât de puternic încât ambii polițiști au fost răniți grav, iar la fața locului a fost solicitat un elicopter SMURD.
Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest. În cazul șoferului urmărit, rezultatul a fost de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat, în timp ce rezultatul agentului de poliție a fost negativ.
Reacția Sindicatului Europol
Sindicatul Europol a atras atenția, după accidentul din județul Constanța, asupra dotării autospecialelor de poliție, susținând că acestea trebuie să fie sigure, performante și adaptate intervențiilor cu grad ridicat de risc.
„Polițiștii nu au nevoie doar de curaj. Au nevoie de autospeciale sigure, performante și adaptate realității din teren”, a transmis Sindicatul Europol, care a cerut autorităților investiții în dotările necesare pentru intervențiile polițiștilor.
Sindicatul le-a transmis celor doi agenți răniți „respectul și considerația” pentru curajul de care au dat dovadă și le-a urat însănătoșire grabnică.