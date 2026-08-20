Urmărire cu final dramatic în Constanța. Doi polițiști grav răniți, după ce autospeciala s-a răsturnat și a luat foc-VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 17:07

Doi polițiști au fost grav răniți, joi, în județul Constanța, după ce autospeciala în care se aflau s-a răsturnat și a luat foc în timpul urmăririi unui șofer aflat sub influența alcoolului, care circula haotic. La fața locului a intervenit un elicopter SMURD.

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