Incendiu devastator: o gospodărie a fost mistuită de flăcări după ce focul pentru vegetația uscată a scăpat de sub control

Un incendiu puternic a izbucnit în localitatea Răsuceni, județul Giurgiu, după ce un foc aprins pentru igienizarea terenului a scăpat de sub control. Flăcările s-au extins rapid și au cuprins o locuință și mai multe anexe gospodărești. Un bărbat în vârstă de 69 de ani a fost rănit în timp ce încerca să-și salveze gospodăria.
Pompierii au fost alertați cu privire la izbucnirea unui incendiu într-o gospodărie din Răsuceni, potrivit Breaking News Giurgiu. La momentul sosirii echipajelor, focul se manifesta cu violență, după ce arderea vegetației uscate s-a extins către construcțiile aflate în apropiere.
Din cauza vântului și a cantității de material combustibil, flăcările s-au propagat rapid la casa de locuit și la anexele gospodărești. Situația era cu atât mai periculoasă cu cât incendiul risca să se extindă și la proprietățile aflate în vecinătate.
La intervenție au participat pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, sprijiniți de colegii lor de la ISU Teleorman. Echipajele au acționat cu două autospeciale de stingere, iar la fața locului a fost trimisă și o ambulanță SMURD.
Proprietarul a încercat să stingă incendiul singur
Înainte de sosirea pompierilor, un bărbat de 69 de ani a încercat să intervină pentru a limita propagarea flăcărilor și pentru a-și proteja locuința. În timpul acțiunii, acesta a suferit arsuri la nivelul membrelor superioare.
Paramedicii SMURD i-au acordat îngrijiri medicale la fața locului. Deși i-a fost recomandat transportul la spital pentru investigații și tratament, bărbatul a refuzat să fie dus la unitatea medicală.
Pompierii au reușit, în cele din urmă, să localizeze și să lichideze incendiul, împiedicând extinderea acestuia către gospodăriile din apropiere.
Casa și anexele, distruse de foc
Pagubele produse în urma incendiului sunt considerabile. Flăcările au distrus casa de locuit și anexele gospodărești, pe o suprafață totală de aproximativ 120 de metri pătrați.
De asemenea, incendiul a afectat aproximativ 100 de metri pătrați de vegetație uscată. În doar câteva minute, o mare parte din bunurile strânse de familie de-a lungul anilor au fost distruse.
Din primele verificări efectuate de pompieri, cauza probabilă a izbucnirii incendiului este utilizarea focului deschis în spații deschise.