Incendiu uriaș, pe malul Dunării, la Giurgiu. O navă dezafectată a fost cuprinsă de flăcări

Publicat 6 oct. 2026, 10:43 Actualizat 6 oct. 2026, 10:44

Intervenție extrem de dificilă pe malul Dunării, în Giurgiu, unde o navă dezafectată a fost cuprinsă de un incendiu violent. Flăcările s-au extins pe aproximativ 400 de metri pătrați, iar în apropierea focarului se aflau mai multe recipiente cu gaze inflamabile. Pompierii au reușit să le protejeze și să elimine riscul unei explozii.

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