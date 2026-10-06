Incendiu uriaș, pe malul Dunării, la Giurgiu. O navă dezafectată a fost cuprinsă de flăcări

Intervenție extrem de dificilă pe malul Dunării, în Giurgiu, unde o navă dezafectată a fost cuprinsă de un incendiu violent. Flăcările s-au extins pe aproximativ 400 de metri pătrați, iar în apropierea focarului se aflau mai multe recipiente cu gaze inflamabile. Pompierii au reușit să le protejeze și să elimine riscul unei explozii.
Incendiu puternic la o navă aflată în zona de dezmembrări
Focul a izbucnit în timpul nopții la bordul unei nave dezafectate, aflată pe malul Dunării, în zona destinată dezmembrării epavelor, arată Breaking News Giurgiu.
La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta cu flăcări puternice, pe o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați. Situația era complicată de cantitatea mare de materiale combustibile aflate în zona unde era dezmembrată nava.
Pompierii au intervenit cu două autospeciale de stingere și o cisternă pentru a limita propagarea focului și pentru a proteja zona din apropiere.
Pericol major din cauza tuburilor de acetilenă și a buteliilor
Cel mai mare risc în timpul intervenției a fost reprezentat de recipientele cu gaze inflamabile aflate în apropierea focarului.
În zonă se găseau aproximativ 10 tuburi cu acetilenă și două butelii de aragaz. Încălzirea acestora de la flăcările incendiului putea amplifica gravitatea situației și putea duce la o explozie.
Pompierii au acționat pentru protejarea recipientelor și au răcit zona afectată. Prin intervenția rapidă, riscul producerii unei explozii a fost înlăturat, iar incendiul a putut fi controlat fără ca situația să se transforme într-un accident de proporții.
Aproape 10 tone de materiale au ars
Incendiul a provocat pagube importante. Flăcările au distrus aproximativ 10 tone de deșeuri lemnoase și materiale plastice provenite din dezmembrarea epavei.
În același timp, focul a afectat ulei provenit de la motor și resturi vegetale existente în zonă.
Nava dezafectată a fost distrusă aproape în totalitate, iar intervenția pompierilor a fost necesară atât pentru stingerea focarelor, cât și pentru eliminarea pericolelor suplimentare generate de materialele inflamabile.
Scânteile provenite de la un aparat de tăiere, cauza probabilă
Primele verificări indică faptul că incendiul ar fi pornit în urma unor scântei produse în timpul utilizării unui aparat de tăiere sau lipire.
Aceasta este cauza probabilă stabilită pentru izbucnirea focului. Activitățile de dezmembrare presupun folosirea unor astfel de echipamente, iar în cazul de față scânteile ar fi aprins materialele combustibile aflate în apropiere.
Incendiul s-a extins rapid, iar prezența tuburilor de acetilenă și a buteliilor de aragaz a transformat intervenția într-una cu un grad ridicat de pericol.
Pompierii au evitat o posibilă tragedie
Intervenția de la Giurgiu a fost una contracronometru, având în vedere atât amploarea incendiului, cât și existența recipientelor cu gaze inflamabile în apropierea focului.
Protejarea și răcirea acestora au fost esențiale pentru prevenirea unei explozii. În cele din urmă, incendiul a fost gestionat, iar riscul unei tragedii de proporții a fost eliminat.