Incendiu cumplit în Bacău. O familie a rămas pe drumuri în doar 10 minute

Publicat 6 oct. 2026, 09:48 Actualizat 6 oct. 2026, 09:49

O familie din comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău, și-a pierdut locuința în urma unui incendiu violent izbucnit, cel mai probabil, din cauza unui scurtcircuit electric. Flăcările s-au extins rapid la acoperiș și la două anexe gospodărești, iar pagubele sunt estimate la peste 50.000 de euro.

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