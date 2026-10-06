Accident grav în Mehedinți: o mașină s-a răsturnat în afara carosabilului. Patru persoane au ajuns la spital

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 6 oct. 2026, 13:06

Un accident rutier s-a produs în satul Hotărani, din Mehedinți, unde un autoturism a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat în afara șoselei. În urma impactului, patru persoane au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale.

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