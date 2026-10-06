Accident grav în Mehedinți: o mașină s-a răsturnat în afara carosabilului. Patru persoane au ajuns la spital

Un accident rutier s-a produs în satul Hotărani, din Mehedinți, unde un autoturism a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat în afara șoselei. În urma impactului, patru persoane au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale.
La locul accidentului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție. Pompierii Stației Vânju Mare au ajuns cu o autospecială de stingere echipată cu modul de descarcerare, iar în sprijinul victimelor au fost trimise un echipaj SMURD și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.
Patru persoane, transportate la spital
Potrivit informațiilor de la fața locului, cele patru victime erau conștiente și cooperante în momentul în care echipajele de intervenție au ajuns la locul accidentului.
Persoanele rănite au primit primele îngrijiri medicale, după care au fost preluate de echipajele SMURD și SAJ. Toate cele patru victime au fost transportate la spital pentru evaluare și tratament de specialitate.
Deocamdată, nu au fost oferite informații suplimentare privind starea de sănătate a persoanelor implicate în accident.
Pompierii au asigurat zona
Pe lângă intervenția pentru sprijinirea victimelor, pompierii au luat și măsurile necesare pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu la locul producerii accidentului.
Autoturismul a ajuns în afara părții carosabile, iar echipele de intervenție au verificat zona și au asigurat condițiile de siguranță pe durata operațiunilor.
Circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite de autorități.