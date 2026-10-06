Pelerinajul la Sfânta Cuvioasă Parascheva 2026. Peste 300.000 de persoane sunt așteptate să ajungă la Iași

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 6 oct. 2026, 13:36

Mai sunt doar câteva zile până când Iașiul va deveni din nou centrul celui mai mare pelerinaj ortodox din România. Peste 300.000 de persoane sunt așteptate să ajungă în Capitala Moldovei pentru a se închina la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, al cărei hram este prăznuit pe 14 octombrie.

Distribuie articolul