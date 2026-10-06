Pelerinajul la Sfânta Cuvioasă Parascheva 2026. Peste 300.000 de persoane sunt așteptate să ajungă la Iași

Mai sunt doar câteva zile până când Iașiul va deveni din nou centrul celui mai mare pelerinaj ortodox din România. Peste 300.000 de persoane sunt așteptate să ajungă în Capitala Moldovei pentru a se închina la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, al cărei hram este prăznuit pe 14 octombrie.
Culoar unic pentru accesul pelerinilor
În perioada 8-15 octombrie, Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău va asigura, alături de celelalte structuri din Ministerul Afacerilor Interne, măsurile de ordine și siguranță publică pe durata pelerinajului de la Mitropolia Moldovei și Bucovinei.
”Cu ocazia acestui eveniment religios, organizatorul estimează prezența a aproximativ 300.000 de persoane, perioada de afluență maximă a pelerinilor fiind 13-14 octombrie, când se estimează că se vor genera timpi mari de așteptare”, transmit reprezentanții Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău.
Pentru a evita aglomerația, autoritățile au realizat, ca în fiecare an, un culoar unic pentru accesul pelerinilor, pe traseul Catedrala Mitropolitană - str. Arhitect G.M. Cantacuzino - str. Iordache Lozonschi - str. Cloșca - str. Petru Movilă - str. Uzinei - str. Morilor - str. Alexandru Ipsilanti Vodă - str. Sfântul Andrei - strada Iancu Bacalu - Bulevardul Regele Ferdinand I al României. Dacă va fi cazul, culoarul unic va continua pe Bulevardul Regele Mihai I al României.
Pe toată perioada desfășurării manifestărilor religioase care se desfășoară în această perioadă la Mitropolia Moldovei și Bucovinei, preoți, voluntari și forțe de ordine vor fi prezenți în zonele de deplasare ale pelerinilor pentru a oferi sprijin și îndrumare.
Pentru a evita producerea incidentelor, jandarmii recomandă pelerinilor să manifeste răbdare și înțelegere față de măsurile luate de organizator cu privire la regulile de acces în zonele acestora și să respecte indicațiile forțelor de ordine.
”Acordați o atenție deosebită copiilor și persoanelor vârstnice, aveți grijă de bunurile personale, iar persoanele cu probleme grave de sănătate care doresc să participe la pelerinaj și care au nevoie constantă de îngrijire medicală trebuie să se asigure că au asupra lor medicamentele necesare și istoricul medical, pentru a-l prezenta, în cazul unor urgențe medicale”, transmit cei de la Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău, prin intermediul unui comunicat de presă.
Recomandările jandarmilor pentru pelerini
Având în vedere condițiile meteorologice, reprezentanții Grupării de Jandarmi Bacău transmit pelerinilor să se asigure că sunt îmbrăcați adecvat și au și pelerine de vânt și ploaie.
”Asigurați-vă că, pentru perioada de așteptare, aveți asupra dumneavoastră apă și produse alimentare. Pentru a vă asigura că puteți lua legătura cu grupurile cu care călătoriți sau cu membrii familiei, luați-vă măsuri ca telefonul mobil să fie încărcat”, transmit reprezentanții Grupării.
Pentru riverani și alte persoane care își desfășoară activitatea profesională și educațională în interiorul zonei culoarului unic, unde accesul persoanelor este restricționat parțial, jandarmii le recomandă să aibă asupra lor documente justificative, respectiv documente de identificare, legitimații de serviciu sau orice alt document care atestă necesitatea prezenței în acea zonă.
”Vă asigurăm că vă suntem alături în situația în care aveți nevoie de sprijin, iar în acest sens echipe de dialog ale Jandarmeriei Române sunt prezente în zonă pentru a răspunde la solicitările dumneavoastră. În caz de necesitate, adresați-vă cu încredere celui mai apropiat reprezentant al forțelor de ordine aflat în zona unde sunteți sau apelați numărul de urgență 112”, se precizează în documentul menționat.