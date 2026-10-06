Mașină căutată de autoritățile din Elveția, depistată în România. Șoferul spune că nu știa că autoturismul era căutat

Un autoturism căutat de autoritățile din Elveția a fost descoperit de polițiștii de frontieră la Punctul de Trecere a Frontierei Porțile de Fier II, din județul Mehedinți. Mașina a fost oprită pentru verificări, iar în urma consultării bazelor de date s-a constatat că aceasta figura ca bun căutat în baza unei alerte internaționale.
Autoturismul era condus de un bărbat în vârstă de 46 de ani, care s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control la frontiera de stat.
Mașină semnalată în bazele de date
Polițiștii de frontieră au efectuat verificările de rutină, însă acestea au scos la iveală faptul că autoturismul figura în bazele de date ca fiind căutat de autoritățile elvețiene, conform Actual Mehedinți.
Șoferul le-a spus oamenilor legii că a cumpărat mașina de la o persoană pe care nu o cunoștea și că nu ar fi știut că autoturismul era vizat de autoritățile din Elveția.
În urma descoperirii, polițiștii de frontieră au decis indisponibilizarea autoturismului până la clarificarea situației juridice a acestuia.
Autoturismul, indisponibilizat la Porțile de Fier II
Mașina, a cărei valoare este estimată la aproximativ 18.000 de euro, a fost transportată și indisponibilizată la sediul Punctului de Trecere a Frontierei Porțile de Fier II.
Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care autoturismul a ajuns în posesia bărbatului și pentru clarificarea motivului pentru care acesta era căutat în Elveția.
La finalizarea verificărilor, autoritățile urmează să stabilească măsurile legale care se impun în acest caz.
Până la acest moment, șoferul susține că nu avea cunoștință despre faptul că autoturismul pe care îl cumpărase era semnalat ca bun căutat de autoritățile din altă țară.