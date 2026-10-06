Mașină căutată de autoritățile din Elveția, depistată în România. Șoferul spune că nu știa că autoturismul era căutat

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 6 oct. 2026, 11:56

Un autoturism căutat de autoritățile din Elveția a fost descoperit de polițiștii de frontieră la Punctul de Trecere a Frontierei Porțile de Fier II, din județul Mehedinți. Mașina a fost oprită pentru verificări, iar în urma consultării bazelor de date s-a constatat că aceasta figura ca bun căutat în baza unei alerte internaționale.

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