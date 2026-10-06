Suspectul în cazul crimei de pe Olt va fi adus în România. Ce urmează pentru Vlad Bălțățeanu, iubitul Valentinei

Publicat 6 oct. 2026, 10:34 Sursă Realitatea PLUS

Vlad Bălțățeanu, bărbatul de 30 de ani suspectat că a ucis-o pe Valentina, tânăra de 28 de ani găsită într-o valiză în râul Olt, va fi adus în România săptămâna aceasta. Acesta a fugit din țară imediat după comiterea faptei și s-a predat ulterior autorităților din Elveția. Bărbatul urmează să fie adus cu escorta Poliției Române, conform procedurilor, iar după sosirea în țară va fi preluat de polițiști și dus în fața anchetatorilor, conform Realitatea PLUS.

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