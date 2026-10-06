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Suspectul în cazul crimei de pe Olt va fi adus în România. Ce urmează pentru Vlad Bălțățeanu, iubitul Valentinei

Valentina, tânăra ucisă în Olt, alături de suspectul crimei

Valentina, tânăra ucisă în Olt, alături de suspectul crimei

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 oct. 2026, 10:34
SursăRealitatea PLUS

Vlad Bălțățeanu, bărbatul de 30 de ani suspectat că a ucis-o pe Valentina, tânăra de 28 de ani găsită într-o valiză în râul Olt, va fi adus în România săptămâna aceasta. Acesta a fugit din țară imediat după comiterea faptei și s-a predat ulterior autorităților din Elveția. Bărbatul urmează să fie adus cu escorta Poliției Române, conform procedurilor, iar după sosirea în țară va fi preluat de polițiști și dus în fața anchetatorilor, conform Realitatea PLUS.

Va fi audiat după ce ajunge în România

După ce va fi adus în țară, Vlad Bălțățeanu urmează să fie audiat în dosarul privind moartea Valentinei. Anchetatorii vor încerca să stabilească exact împrejurările în care s-a produs crima și tot ce s-a întâmplat înainte și după faptă. În paralel, cercetările vor continua, fiind așteptate noi percheziții și audieri. Anchetatorii vor să refacă întregul fir al evenimentelor și să stabilească toate detaliile cazului. Pe numele bărbatului a fost deja emis un mandat de arestare preventivă în lipsă.

Ce pedeapsă riscă suspectul

Dosarul vizează infracțiunea de omor. Potrivit articolului 188 din Codul penal, această faptă se pedepsește cu închisoare de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Ancheta continuă, iar după aducerea suspectului în România vor urma audierile și celelalte proceduri necesare pentru stabilirea exactă a circumstanțelor în care Valentina și-a pierdut viața.

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