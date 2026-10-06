Scandal violent pe o stradă din Medgidia: polițiștii au tras un foc de avertisment. Șapte bărbați au fost reținuți

Scene tensionate pe o stradă din Medgidia, județul Constanța, unde șapte bărbați s-au luat la bătaie în urma unui conflict spontan. Pentru a pune capăt scandalului, polițiștii au fost nevoiți să tragă un foc de avertisment în plan vertical. În timpul altercației, două autoturisme au fost avariate.
Incidentul s-a produs în data de 2 octombrie, în spațiul public, unde două grupuri formate din trei, respectiv patru bărbați au ajuns să se confrunte violent.
Potrivit anchetatorilor, cei implicați s-ar fi amenințat reciproc și ar fi folosit în timpul conflictului obiecte contondente și înțepătoare, pietre, dar și spray-uri iritant-lacrimogene.
Polițiștii au tras un foc de avertisment
La fața locului au fost chemați polițiști din cadrul Poliției municipiului Medgidia, arată news.ro. Oamenii legii au încercat să aplaneze conflictul, însă persoanele implicate nu ar fi respectat somațiile.
În aceste condiții, polițiștii au executat un foc de avertisment în plan vertical. Potrivit autorităților, focul nu a provocat victime și nici pagube materiale.
Pentru restabilirea ordinii și prevenirea reizbucnirii conflictului, în zonă au fost mobilizați ulterior și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, precum și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța.
Toți cei implicați au fost identificați și conduși la sediul poliției pentru audieri.
Două mașini au fost distruse în timpul scandalului
Anchetatorii au stabilit că altercația nu s-a soldat doar cu agresiuni între cele două grupuri. Unul dintre grupuri, format din trei bărbați, este cercetat și pentru distrugere.
În timpul încăierării, cele trei persoane ar fi provocat avarii la două autoturisme care aparțineau celuilalt grup, format din patru bărbați.
Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul și pentru documentarea activității fiecărei persoane implicate.
Ce acuzații li se aduc celor șapte bărbați
Cei șapte bărbați, cu vârste cuprinse între 21 și 50 de ani, sunt cercetați pentru infracțiunile de încăierare și tulburarea ordinii și liniștii publice.
În cazul celor trei persoane suspectate că au avariat cele două autoturisme, ancheta vizează și infracțiunea de distrugere.
După audieri, polițiștii au dispus reținerea tuturor celor șapte pentru 24 de ore. Aceștia urmează să fie prezentați procurorului de caz, care va decide cu privire la măsurile preventive ce se impun în continuarea anchetei.