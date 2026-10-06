Scandal violent pe o stradă din Medgidia: polițiștii au tras un foc de avertisment. Șapte bărbați au fost reținuți

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 6 oct. 2026, 13:17

Scene tensionate pe o stradă din Medgidia, județul Constanța, unde șapte bărbați s-au luat la bătaie în urma unui conflict spontan. Pentru a pune capăt scandalului, polițiștii au fost nevoiți să tragă un foc de avertisment în plan vertical. În timpul altercației, două autoturisme au fost avariate.

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