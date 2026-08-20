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Accident pe DN6, în zona Taverna Sârbului din Drobeta-Turnu Severin. Un autotren și două mașini s-au ciocnit

Accident rutier

Accident rutier

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 17:37

Un accident rutier a avut loc joi, la orele prânzului, pe DN6, în zona Taverna Sârbului din Drobeta-Turnu Severin. În coliziune au fost implicate un autotren și două autoturisme. Din fericire, incidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, fără persoane rănite.

Traficul rutier a fost perturbat pe DN6, după producerea unui accident în zona cunoscută de șoferi drept Taverna Sârbului.

Din primele informații, trei vehicule au fost implicate în evenimentul rutier: un autotren și două autoturisme.

Accident cu trei vehicule pe DN6

Coliziunea s-a produs în timpul zilei, iar în urma impactului au fost avariate vehiculele implicate.

Din fericire, nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, accidentul fiind înregistrat doar cu pagube materiale.

La fața locului au ajuns polițiștii, care au efectuat verificări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs coliziunea.

Trafic îngreunat în zona Taverna Sârbului

Accidentul a avut și un impact asupra circulației de pe DN6. Pe durata cercetărilor efectuate de polițiști, traficul rutier s-a desfășurat cu dificultate în zona în care s-a produs coliziunea.

Șoferii care au tranzitat sectorul de drum au fost nevoiți să circule cu atenție sporită, în condițiile în care vehiculele implicate și echipajele aflate la fața locului au afectat temporar fluența traficului.

Polițiștii continuă verificările pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor exacte ale accidentului de pe DN6, din zona Taverna Sârbului.

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