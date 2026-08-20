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Locale· 1 min citire
Accident pe DN6, în zona Taverna Sârbului din Drobeta-Turnu Severin. Un autotren și două mașini s-au ciocnit
Accident rutier
Un accident rutier a avut loc joi, la orele prânzului, pe DN6, în zona Taverna Sârbului din Drobeta-Turnu Severin. În coliziune au fost implicate un autotren și două autoturisme. Din fericire, incidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, fără persoane rănite.
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