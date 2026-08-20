Peşti morţi în râul Jiu, la Turceni. Specialiştii verifică nivelul oxigenului din apă – FOTO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 18:41

Mai mulți pești morți au fost descoperiți în râul Jiu, în zona Turceni, iar analizele efectuate de specialiștii Apele Române Jiu indică un nivel scăzut al oxigenului dizolvat în apă. Joi au fost prelevate noi probe pentru a se stabili cauza mortalității piscicole.

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