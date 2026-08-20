Peşti morţi în râul Jiu, la Turceni. Specialiştii verifică nivelul oxigenului din apă – FOTO

Mai mulți pești morți au fost descoperiți în râul Jiu, în zona Turceni, iar analizele efectuate de specialiștii Apele Române Jiu indică un nivel scăzut al oxigenului dizolvat în apă. Joi au fost prelevate noi probe pentru a se stabili cauza mortalității piscicole.
Mortalitatea piscicolă, în atenția autorităților
"Rezultatele analizelor efectuate în urma probelor de apă prelevate ieri din râul Jiu, în zona Turceni, sunt urmărite cu atenţie de specialiştii Administraţiei Bazinale de Apă Jiu. Printre indicatorii analizaţi se află şi oxigenul dizolvat, un parametru esenţial pentru evaluarea condiţiilor de viaţă din mediul acvatic", anunţă, joi, Apele Române Jiu.
În urma rezultatelor parţiale ale probelor de apă se constată scăderea nivelului de oxigen dizolvat în secţiunea Râul Jiu - amonte CHE Turceni şi Râul Jiu - priza intrare S.E. Turceni.
"Astăzi, specialiştii Apele Române Jiu SGA Gorj au revenit în teren şi au prelevat noi probe de apă, pentru verificarea evoluţiei situaţiei şi pentru completarea setului de date necesar stabilirii eventualelor cauze care au condus la apariţia mortalităţii piscicole semnalate în zonă. Acţiunea vine după ce, în cursul zilei de ieri, specialiştii Apele Române Jiu s-au deplasat în teren, în urma sesizărilor privind mortalitatea piscicolă de pe râul Jiu, în zona Turceni", a mai transmis sursa citată.
Peştii şi celelalte organisme acvatice depind de oxigenul prezent în apă
În cadrul verificărilor efectuate miercuri, Laboratorul de Calitate a Apelor din cadrul SGA Gorj a recoltat patru probe de apă din mai multe secţiuni ale râului Jiu, pentru determinarea indicatorilor fizico-chimici şi de calitate ai apei.
"Oxigenul dizolvat în apă este unul dintre cei mai importanţi parametri pentru ecosistemele acvatice. Peştii şi celelalte organisme acvatice depind de oxigenul prezent în apă, iar scăderea concentraţiei acestuia poate afecta semnificativ fauna piscicolă şi poate contribui la apariţia unor fenomene de mortalitate piscicolă", au precizat specialiştii instituţiei citate.
Apele Române Jiu continuă monitorizarea situaţiei în teren, iar probele vor fi analizate în laborator. Rezultatele analizelor, coroborate cu datele din teren şi cu celelalte verificări efectuate, vor contribui la identificarea cauzelor care au generat fenomenul semnalat.
"Ministerul Mediului - România prin instituţiile aflate în coordonare şi subordonare, Apele Române, respectiv Garda Naţională de Mediu, menţine situaţia sub monitorizare şi acţionează prin structurile de specialitate din teritoriu pentru clarificarea cauzelor fenomenului, protejarea calităţii resurselor de apă şi prevenirea unor eventuale efecte asupra ecosistemului acvatic", se mai arată în comunicatul de presă citat.