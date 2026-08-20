Alertă în județul Tulcea. Un nou focar de variolă ovină, confirmat în localitatea Peceneaga

Publicat 20 aug. 2026, 18:08 Actualizat 20 aug. 2026, 18:09

Un focar de variolă ovină a fost confirmat în localitatea Peceneaga, potrivit anunțului făcut joi, în cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Tulcea, de directorul adjunct al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA), Bogdan Peșca.

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