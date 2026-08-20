Alertă în județul Tulcea. Un nou focar de variolă ovină, confirmat în localitatea Peceneaga

Un focar de variolă ovină a fost confirmat în localitatea Peceneaga, potrivit anunțului făcut joi, în cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Tulcea, de directorul adjunct al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA), Bogdan Peșca.
Variola ovină se extinde în județul Tulcea
Peceneaga se află la o distanță de peste 60 de kilometri de comuna Valea Nucarilor, unde recent au fost descoperite cazuri similare.
”Cronologia evenimentelor arată că, pe data de 15 august, proprietarul a observat primele semne ale bolii, pe 17 august a anunțat medicul veterinar, în ziua următoare o echipă a DSVSA a prelevat probe, iar, pe 19 august, institutul de referință din Capitală a confirmat boala ca fiind de o virulență foarte mare. Avem mortalitate acolo. Ieri (miercuri - n.r.), erau 12 animale moarte, iar alte 35, afectate. Numărul total de animale este de 400”, a spus adjunctul DSVSA Tulcea.
El a menționat că proprietarii animalelor afectate de boală primesc despăgubiri din partea statului și că la nivelul autorității naționale de resort există un grup de lucru care comunică cu instituția omoloagă european, pentru a găsi soluții de eradicare a bolii, implicit vaccinarea tuturor animalelor expuse.
Potrivit sursei, boala se transmite pe cale aeriană, prin contact direct, dar și indirect, precum și prin intermediul insectelor hematofage, astfel încât proprietarii de animale au responsabilitatea protejării efectivelor pe care le dețin.
Autoritățile cer restricții și măsuri urgente pentru limitarea răspândirii bolii
În timpul ședinței CJSU, autoritățile au atras atenția asupra necesității luării unor măsuri de prevenție imediate, în contextul în care zootehnia este una din principalele ocupații ale populației din mediul rural, și au solicitat interzicerea circulației animalelor din județ, cu excepția celor destinate abatoarelor, așa cum s-a întâmplat și până în data de 5 august, când această restricție a fost suspendată la nivel național, în urma protestelor desfășurate în București de către fermierii din România.
De asemenea, membrii CJSU Tulcea au subliniat faptul că toate autoritățile publice locale trebuie să aibă stabilite și autorizate perimetre pentru îngroparea efectivelor de animale în cazuri excepționale, în condițiile în care doar o parte din ele au acoperită această nevoie, alături de trei agenți economici și o persoană fizică.
În cazul focarelor din Valea Nucarilor, variola ovină și caprină a fost identificată în trei proprietăți, cu un efectiv total de peste 500 de animale.
O altă suspiciune de variolă este anchetată în momentul de față de medicii DSVSA în satul Agighiol.
Boala virală foarte contagioasă a fost depistată și în județele vecine, Brăila și Constanța.