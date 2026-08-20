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Locale· 1 min citire
Cei doi frați înecați pe litoral, conduși pe ultimul drum
Înmormântarea celor doi frați
Publicat20 aug. 2026, 19:59
SursăRealitatea PLUS
Scene sfâșietoare la înmormântarea celor doi frați înecați la Olimp. Vlad și Ionuț au fost conduși astăzi pe ultimul drum. În urma lor au rămas părinții și trei surori îndurerate. Una dintre ele urma să se căsătorească luna viitoare, însă planurile i-au fost date peste cap. Cei doi frați erau la muncă pe litoral și nimeni nu se aștepta la o asemenea tragedie. Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.
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