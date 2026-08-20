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Cei doi frați înecați pe litoral, conduși pe ultimul drum

Înmormântarea celor doi frați

Înmormântarea celor doi frați

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 aug. 2026, 19:59
SursăRealitatea PLUS

Scene sfâșietoare la înmormântarea celor doi frați înecați la Olimp. Vlad și Ionuț au fost conduși astăzi pe ultimul drum. În urma lor au rămas părinții și trei surori îndurerate. Una dintre ele urma să se căsătorească luna viitoare, însă planurile i-au fost date peste cap. Cei doi frați erau la muncă pe litoral și nimeni nu se aștepta la o asemenea tragedie. Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.

Oamenii au aprins lumânări pe plajă după tragedie

Vlad și Ionuț, cei doi frați care au murit înecați în stațiunea Olimp, au fost înmormântați în comuna Dodești din județul Vaslui. Tragedia a lăsat în urmă o durere greu de descris în cuvinte. Una dintre surori urma să se căsătorească luna viitoare, însă planurile i s-au năruit. Iar bunica lor nu și-a putut stăpâni lacrimile.

Vlad și Ionuț au lucrat aproximativ o lună la un hotel din Olimp. Aveau planuri pentru viața lor: Vlad, în vârstă de 17 ani, își dorea să-și cumpere o mașină, iar Ionuț, fratele de 19 ani, voia să urmeze școala de șoferi.

Duminică, băieții au mers la plajă împreună cu una dintre surorile lor. Pe litoral fusese arborat steagul roșu, însă Ionuț a intrat în apă doar până la genunchi, potrivit familiei. Un val puternic l-ar fi tras spre o zonă mai adâncă. Vlad, care știa să înoate, a intrat după el pentru a încerca să-l salveze. Din păcate, niciunul dintre cei doi frați nu a mai putut fi salvat.

De altfel, mai multe lumânări au fost aprinse pe plaja Olimp, acolo unde cei doi frați și-au pierdut viața.

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