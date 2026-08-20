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Locale· 1 min citire
Adolescentă împușcată din greșeală. Individul a fost reținut
Pistol cu bile
Publicat20 aug. 2026, 22:14
SursăRealitatea PLUS
Incident grav în Argeș. Un tânăr de 23 de ani a fost reținut de poliție după ce a împușcat o adolescentă de 15 ani cu un pistol cu bile.
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