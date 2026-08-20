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Locale· 1 min citire

Adolescentă împușcată din greșeală. Individul a fost reținut

Pistol cu bile

Pistol cu bile

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 aug. 2026, 22:14
SursăRealitatea PLUS

Incident grav în Argeș. Un tânăr de 23 de ani a fost reținut de poliție după ce a împușcat o adolescentă de 15 ani cu un pistol cu bile.

Tânăr reținut după ce a împușcat o adolescentă

Băiatul care voia doar să impresioneze fata și să își arate măiestria în manevrarea armei, a rănit-o pe aceasta în zona șoldului.

Victima este cea care a sunat la 112 și a ajuns la spital pentru îngrijiri medicale.

Tânărul este acum cercetat penal pentru lovire și alte violențe.

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