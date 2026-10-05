Depășire periculoasă pe DN 56A: un șofer băut a intrat frontal într-o mașină. Patru oameni au fost răniți

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 5 oct. 2026, 11:24

Un accident grav, surprins de o cameră de bord, a avut loc duminică pe DN 56A, în zona Valea Anilor, din județul Mehedinți. Un tânăr de 25 de ani a intrat în depășirea unui TIR, însă din sens opus venea un alt autoturism. Șoferul nu a mai reușit să revină la timp pe banda sa, iar cele două mașini s-au lovit frontal. În urma impactului, patru persoane au fost rănite.

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