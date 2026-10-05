Depășire periculoasă pe DN 56A: un șofer băut a intrat frontal într-o mașină. Patru oameni au fost răniți

Un accident grav, surprins de o cameră de bord, a avut loc duminică pe DN 56A, în zona Valea Anilor, din județul Mehedinți. Un tânăr de 25 de ani a intrat în depășirea unui TIR, însă din sens opus venea un alt autoturism. Șoferul nu a mai reușit să revină la timp pe banda sa, iar cele două mașini s-au lovit frontal. În urma impactului, patru persoane au fost rănite.
Momentul impactului, filmat de o cameră de bord
Imaginile surprind întreaga manevră care a dus la accident. Mașina condusă de tânărul de 25 de ani iese în depășirea autotrenului, iar după numai câteva secunde apare autoturismul care circula din sens opus. Spațiul rămas nu mai este suficient pentru evitarea impactului. Cele două autoturisme se izbesc puternic, iar mașina tânărului ajunge apoi în fața TIR-ului.
Printre persoanele rănite se numără cei doi șoferi, dar și doi pasageri. La fața locului au ajuns echipaje de intervenție și polițiști, care au început verificările pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul. Cazul readuce în atenție pericolul reprezentat de șoferii care se urcă băuți la volan, mai ales atunci când alcoolul este combinat cu manevre riscante. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor.
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Șoferul de 25 de ani consumase alcool
Polițiștii i-au testat pe conducătorii auto cu aparatul etilotest după producerea accidentului. În cazul tânărului care intrase în depășire, testarea a arătat că acesta consumase băuturi alcoolice înainte să se urce la volan. Pe numele său a fost deschis un dosar penal. Este cercetat pentru vătămare corporală din culpă și conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului.
Accidentul s-a produs într-un moment în care traficul permitea depășirea din punctul de vedere al marcajului rutier, însă manevra s-a încheiat cu un impact frontal. Imaginile arată cât de puțin timp a existat între ieșirea mașinii pe contrasens și apariția autoturismului care venea din față. Pentru cei aflați în cele două mașini, câteva secunde au fost suficiente pentru ca deplasarea să se transforme într-un accident grav.