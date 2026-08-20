Momentul în care un șofer beat de autobuz face prăpăd pe o stradă din orașul Mediaș VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 20 aug. 2026, 19:01

Au apărut imaginile cu momentul impactului nimicitor dintre autobuzul condus de un șofer beat și alți 12 participanți la trafic, în Mediaș. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional!

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