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Momentul în care un șofer beat de autobuz face prăpăd pe o stradă din orașul Mediaș VIDEO
Momentul în care un șofer beat de autobuz face prăpăd pe o stradă din orașul Mediaș. Foto/Captură video
Au apărut imaginile cu momentul impactului nimicitor dintre autobuzul condus de un șofer beat și alți 12 participanți la trafic, în Mediaș. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional!
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