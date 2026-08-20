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Momentul în care un șofer beat de autobuz face prăpăd pe o stradă din orașul Mediaș VIDEO

Momentul în care un șofer beat de autobuz face prăpăd pe o stradă din orașul Mediaș. Foto/Captură video

Momentul în care un șofer beat de autobuz face prăpăd pe o stradă din orașul Mediaș. Foto/Captură video

Scris de Iulian Budusan Publicat: 20 aug. 2026, 19:01

Au apărut imaginile cu momentul impactului nimicitor dintre autobuzul condus de un șofer beat și alți 12 participanți la trafic, în Mediaș. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional!

Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, bărbatul în vârstă de 65 de ani a pierdut controlul asupra vehiculului de mari dimensiuni, spulberând nu mai puțin de 12 autoturisme. În urma carambolului, patru persoane — printre care și conducătorul auto vinovat — au fost rănite și au necesitat transportul de urgență la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Alcoolemie uriașă la testarea cu etilotestul Aparatul din dotarea polițiștilor rutieri a indicat o valoare de 1,26 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul șoferului de autobuz. Această concentrație confirmă o stare gravă de intoxicație alcoolică la volanul unui mijloc de transport în comun.

Polițiștii continuă ancheta pentru a stabili cu exactitate dinamica producerii evenimentului rutier și toate împrejurările în care s-a produs accidentul.

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