Ironia unui proces pentru despăgubiri: familia unei tinere decedate în accident a ajuns datoare asiguratorului

Scris de Iulian Budusan Publicat: 5 oct. 2026, 10:22

Răsturnare de situație într-un caz de despăgubiri după un accident mortal petrecut în 2023. Părinții și cei patru frați ai unei tinere de 25 de ani, mamă a doi copii, au primit inițial 880.000 de lei de la firma de asigurări, prin înțelegere amiabilă. Nemulțumiți de sumă, aceștia au cerut în instanță despăgubiri mai mari, însă Curtea de Apel Bacău a decis în sens contrar: familia trebuie să restituie asiguratorului peste 400.000 de lei, în caz contrar riscând executarea silită.

Distribuie articolul